Европарламент запретил выделение финансовой помощи правящему в Молдове режиму ...

Евродепутаты приняли во вторник решение об отложении выделения финансовой помощи Молдове в связи с серьезным нарушением демократических норм в стране.

Как сообщило Радио «Свободная Европа» (Europa Liberă), на состоявшемся 18 мая заседании Европарламента предполагалось утвердить решение Европейской комиссии и Европейского совета о выделении Молдове 100 миллионов Евро.

Как заявил евродепутат Пятрас Ауштрявичус, в ЕС обеспокоены ситуацией со свободой СМИ в Молдове, соблюдением законности, а также инициированными властями изменениями избирательной системы.

Известно, что в этот день, для лоббирования решения о выделении финансовой помощи, в Европарламент была направлена делегация депутатов возглавляемой олигархом Владимиром Плахотнюком Демпартии.

Ранее, с требованием обусловить выделение финансовой помощи выступили лидеры самой влиятельной партии в Евросоюзе - Европейской народной партии, а также Альянса либералов и демократов Европы.

В своем Совместном заявлении, подписанном 3 мая, лидеры крупнейших партий ЕС жестко раскритиковали инициативу Демпартии по изменению избирательной системы в Молдове, обусловив дальнейшее финансирование Молдовы со стороны Евросоюза.

Выделение Молдове пакета финансовой помощи в размере 100 миллионов евро было утверждено странами ЕС 12 апреля. Тогда, одним из условий выделения этой помощи было обязательство молдавских властей соблюсти «многопартийную парламентскую систему».

Соответствующий пакет финансовой помощи со стороны Евросоюза, который состоит из 60 миллионов евро кредита и 40 миллионов в качестве гранта, должен был дополнить выделенный Молдове кредит со стороны МВФ.