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Amnesty International заявляет о нарушении властями права на свободу собраний на протесте 14 мая

Опубликовано : 16 май 2017 г. 19:19 | Просмотров: 601 | Категория: Власть

Правящие партии преднамеренно ограничили право на свободу собраний граждан на состоявшемся 14 мая в Кишиневе гражданском протесте против инициативы властей об изменении избирательной системы.

Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном Amnesty International Moldova.

Как сообщает moldnews, Amnesty International Moldova считает, что «многие участники мирного протеста 14 мая 2017 г., журналисты по  расследованиям, представители гражданского общества заявляли о попытках запугивания и препятствования праву на участие в мирных собраниях».

AIM напоминает в этой связи, что «Республика Молдова в ст. 40 Конституции закрепляет и должно гарантировать свободу собраний, а митинги, демонстрации, манифестации, процессии или любые другие собрания являются свободными и гарантированными без какого-либо давления или вмешательства со стороны государства, полиции  или госучреждений».

«14 мая ГП «Железная дорога Молдовы» приняло решение об остановке движения поездов на всей территории РМ. До настоящего времени нет никакой объективной информации о поврежденных участках после воскресного дождя.

Многие граждане заявили, что данными действиями им ограничили право на свободное передвижение и участие в объявленном протесте. Также многие участники, которым удалось приехать на протест, заявили, что патрульные инспектора самоуправно останавливали водителей, которые перевозили людей на протест, а также опрашивали и штрафовали их.

Информация о необходимости остановки железнодорожного сообщения, стягивания усиленных нарядов патрульных полицейских была представлена некоторыми СМИ, аффилированными правящим политическим лидерам, и поэтому не может считаться достоверной», говорится на странице AIM.

«Считаем эти действия серьезным нарушением ст. 4, параграфа 1 a) Закона РМ о собраниях, а именно – государство не обеспечило соблюдение принципа «соразмерности, в соответствии с которым любое ограничение свободы собраний должно быть рассмотрено публичными властями с соблюдением равновесия между необходимостью такого ограничения в демократическом обществе и реализацией права на проведение собрания».

Amnesty International Moldova приветствует гражданскую активность и выражает озабоченность относительно самовольных решений, ограничивающих права граждан», говорится в пресс-релизе.

Также AIM выражает «обеспокоенность оскорбительным и безответственным заявлением президента страны в рамках телепередачи, где он предъявляет обвинения НПО, участвующих в акциях протеста против решения парламента включить в повестку дня два законопроекта об изменении избирательной системы без консультаций с общественностью, гражданским обществом и профильными экспертами, как это предусмотрено действующим законодательством».

«Президент  заявил, что дал распоряжение одному из своих советников составить список этих НПО, чем они занимаются и кто их финансирует. Президент не назвал четко цель составления этого списка и его использования».

AIM призывает представителей правительства и парламента «дать аргументированный ответ относительно необходимости приостановки железнодорожного сообщения в день протеста 14 мая, а также необходимости стягивания усиленных нарядов патрульных полицейских. Также просит президента РМ представить информацию о способах реализации, необходимости и целях составления списка НПО, которые участвовали в протестах, а также чем они занимаются, и кто их финансирует».



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