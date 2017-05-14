Депутаты-социалисты не могут определиться с авторством инициативы Додона (ВИДЕО)
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В парламентской фракции Партии социалистов уже два месяца не могут определиться с авторством внесенной в парламент инициативы Игоря Додона о введении смешанной системы выборов.
Как заявил накануне депутат ПСРМ Богдат Цырдя в эфире принадлежащего Додону (через подставных лиц) телеканала AccentTV, законодательная инициатива была написана его коллегой Василием Боля. Цырдя даже серьезно возмутился утверждениями о том, что Боля, в качестве «одного из главных юристов фракции социалистов» не имел никакого отношения к написанию законопроекта.
Примечательно, что несколькими неделями ранее сам Боля признал в эфире другого кишиневского телеканала, что случайно оказавшись в апреле на брифинге президента Додона по результатам визита в Бишкек, также случайно узнал о заявленной Додоном инициативе о введении смешанной избирательной системе.
Ранее в СМИ уже сообщалось о том, что представленный Додоном законопроект практически повторил, в том числе и с учетом грамматических ошибок, разработанный в 2013 году олигархом Владимиром Плахотнюком законопроект.
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