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Депутаты-социалисты не могут определиться с авторством инициативы Додона (ВИДЕО)

Опубликовано : 19 май 2017 г. 18:37 | Просмотров: 1743 | Категория: Власть

В парламентской фракции Партии социалистов уже два месяца не могут определиться с авторством внесенной в парламент инициативы Игоря Додона о введении смешанной системы выборов.

Как заявил накануне депутат ПСРМ Богдат Цырдя в эфире принадлежащего Додону (через подставных лиц) телеканала AccentTV, законодательная инициатива была написана его коллегой Василием Боля. Цырдя даже серьезно возмутился утверждениями о том, что Боля, в качестве «одного из главных юристов фракции социалистов» не имел никакого отношения к написанию законопроекта.

Примечательно, что несколькими неделями ранее сам Боля признал в эфире другого кишиневского телеканала, что случайно оказавшись в апреле на брифинге президента Додона по результатам визита в Бишкек, также случайно узнал о заявленной Додоном инициативе о введении смешанной избирательной системе.

Ранее в СМИ уже сообщалось о том, что представленный  Додоном законопроект практически повторил, в том числе и с учетом грамматических ошибок, разработанный в 2013 году олигархом Владимиром Плахотнюком законопроект.


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