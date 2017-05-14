В регионах пройдут массовые протесты против сговора Додона и Плахотнюка
|
20-21 мая, жители южных и северных районов проведут в Комрате и Бельцах массовые акции протеста против инициативы Плахотнюка-Додона об изменении избирательной системы.
Как сообщает пресс-служба «Нашей партии», протесты пройдут по призыву лидера партии, мэра Бельц Ренато Усатого.
«В субботу, в Комрате «Наша партия» приглашает весь юг на марш. Задача этого марша состоит в том, чтобы разбудить Молдову. Мы должны довести до людей информацию отличную от той, которую преподносят телеканалы Додона-Плахотнюка, донести до граждан реальную картину», - заявил Ренато Усатый в своем видеообращении.
Запланированная на 20 мая акция протеста в Комрате начнется в 11:00 с марша протеста, который направится от автовокзала к площади Ленина, где состоится митинг.
В воскресенье 21 мая, в 11:00, подобная акция протеста пройдет в Бельцах. Точка сбора - на площади Индепенденцей, у Летней эстрады, оттуда маршем протестующие выдвинутся на площадь им. Василе Александри.
«Я прошу всех наших активистов, наших сторонников, всех тех, кто может присоединиться либо к акции на Юге, либо к акции на Севере: выходите! Мы должны разбудить всю страну!», - обратился Усатый.
Созванные по инициативе «Нашей партии» протестные акции станут продолжением прошедших с 5 по 14 мая протестов в Кишиневе, инициированных гражданским обществом.
«Следующий протест гражданского общества заявлен на 28 мая. Разбудив Север и Юг, мы дружно сможем встретиться в Кишиневе, дабы приблизить конец правового, экономического, социального беспредела, происходящего в Молдове. Если мы не объединимся, нам ничего не удастся», - заключил лидер «Нашей партии».
Ранее олигарх Владимир Плахотнюк и президент Игорь Додон выступили с инициативой об изменении избирательной системы. Это спровоцировало череду протестов, организованных гражданским обществом, которые завершились многотысячной акцией перед зданием парламента. Участники протеста призвали Додона и Плахотнюка отказаться от инициативы, в противном случае они заявили о продолжении протестного движения.
Реформа избирательной системы даже не входит в список приоритетов общества – Опрос (DOC) ...Просмотров: 1168
Партия ”Patria” считает, что целью избирательной реформы является отказ от Приднестровья ...Просмотров: 1724
В городах Гагаузии прошли митинги протеста против чрезмерных штрафов и намерения добычи нефти и газа в регионе ...Просмотров: 1718
|16.05.2017
|Amnesty International заявляет о нарушении властями права на свободу собраний на протесте 14 мая
|13.05.2017
|В воскресенье в Кишиневе состоится массовый гражданский протест против сговора Додона и Плахотнюка