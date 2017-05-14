В регионах пройдут массовые протесты против сговора Додона и Плахотнюка ...

20-21 мая, жители южных и северных районов проведут в Комрате и Бельцах массовые акции протеста против инициативы Плахотнюка-Додона об изменении избирательной системы.

Как сообщает пресс-служба «Нашей партии», протесты пройдут по призыву лидера партии, мэра Бельц Ренато Усатого.

«В субботу, в Комрате «Наша партия» приглашает весь юг на марш. Задача этого марша состоит в том, чтобы разбудить Молдову. Мы должны довести до людей информацию отличную от той, которую преподносят телеканалы Додона-Плахотнюка, донести до граждан реальную картину», - заявил Ренато Усатый в своем видеообращении.

Запланированная на 20 мая акция протеста в Комрате начнется в 11:00 с марша протеста, который направится от автовокзала к площади Ленина, где состоится митинг.

В воскресенье 21 мая, в 11:00, подобная акция протеста пройдет в Бельцах. Точка сбора - на площади Индепенденцей, у Летней эстрады, оттуда маршем протестующие выдвинутся на площадь им. Василе Александри.

«Я прошу всех наших активистов, наших сторонников, всех тех, кто может присоединиться либо к акции на Юге, либо к акции на Севере: выходите! Мы должны разбудить всю страну!», - обратился Усатый.

Созванные по инициативе «Нашей партии» протестные акции станут продолжением прошедших с 5 по 14 мая протестов в Кишиневе, инициированных гражданским обществом.

«Следующий протест гражданского общества заявлен на 28 мая. Разбудив Север и Юг, мы дружно сможем встретиться в Кишиневе, дабы приблизить конец правового, экономического, социального беспредела, происходящего в Молдове. Если мы не объединимся, нам ничего не удастся», - заключил лидер «Нашей партии».

Ранее олигарх Владимир Плахотнюк и президент Игорь Додон выступили с инициативой об изменении избирательной системы. Это спровоцировало череду протестов, организованных гражданским обществом, которые завершились многотысячной акцией перед зданием парламента. Участники протеста призвали Додона и Плахотнюка отказаться от инициативы, в противном случае они заявили о продолжении протестного движения.