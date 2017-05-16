В Комрате прошла массовая акция протеста против режима Додона-Плахотнюка (ФОТО) ...

Более тысячи активистов и сторонников «Нашей партии» собрались в субботу в Комрате на акцию протеста против сговора Додона и Плахотнюка по изменению избирательной системы.

На акцию протеста съехались представители южных районов, возмущенных совместными действиями президента Игоря Додона и олигарха Владимира Плахотнюка по введению смешанной избирательной системы.

Выступивший по видеосвязи перед собравшимися лидер «Нашей партии» Ренато Усатый заявил, что президент Игорь Додон отказался от борьбы с олигархом Владимиром Плахотнюком, став тем самым новой куклой Плахотнюка.

Усатый с сожалением подчеркнул, что «для Додона сегодня важны фотосессии». «Он стал президентом не для того, чтобы побороть режим Плахотнюка, а для того, чтобы фотографироваться раз в два месяца в Москве», - заявил Усатый, добавив, что «нельзя прикрываться дружбой с Россией, а в это время сидеть в трусах у Плахотнюка!».

Лидер «Нашей партии» отметил также, что в ходе организованных по всей стране акций протеста звучит основное требование – не допустить изменения действующей избирательной системы, как этого хотят Додон и Плахотнюк.

Также, Ренато Усатый призвал своих сторонников поддержать акцию протеста гражданского общества, которая пройдет в Кишиневе 11 июня.

Участники прошедшего в Комрате митинга протеста утвердили Резолюции, в которой осудили намерения Додона и Плахотнюка изменить действующую избирательную систему.

Как говорится в Резолюции, «сговор Додона с Плахотнюком стал полностью очевидным 5 мая 2017 года, когда в парламенте фракции ДПМ и ПСРМ вместе проголосовали за смешанную систему выборов». «Фактически, был совершен государственный переворот, цель которого – увести Плахотнюка от ответственности за содеянные преступления, помочь ему охранить власть, чтобы дальше грабить страну и издеваться над народом», - отмечается в документе.

«Мы говорим «Нет!» тандему Плахотнюка-Додона, «Нет!» антинародной реформе избирательной системы», - говорится в Резолюции прошедшей в Комрате акции протеста.

В воскресенье, 21 мая, в 11.00, митинг протеста с аналогичными требованиями состоится в Бельцах. Точка сбора - на площади Индепенденцей, у Летней эстрады, оттуда маршем протестующие выдвинутся на площадь им. Василе Александри.

Созванные по инициативе «Нашей партии» протестные акции станут продолжением прошедших с 5 по 14 мая протестов в Кишиневе, инициированных гражданским обществом.

Ранее олигарх Владимир Плахотнюк и президент Игорь Додон выступили с инициативой об изменении избирательной системы. Это спровоцировало череду протестов, организованных гражданским обществом, которые завершились многотысячной акцией перед зданием парламента. Участники протеста призвали Додона и Плахотнюка отказаться от инициативы, в противном случае они заявили о продолжении протестного движения.