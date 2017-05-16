МЕНЮ
Twitter
﻿ 46
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

00:48  

Представлено очередное доказательство сговора Додона и Плахотнюка

20.05.2017  

В Комрате прошла массовая акция протеста против режима Додона-Плахотнюка (ФОТО)

19.05.2017  

В регионах пройдут массовые протесты против сговора Додона и Плахотнюка

19.05.2017  

Депутаты-социалисты не могут определиться с авторством инициативы Додона (ВИДЕО)

16.05.2017  

Amnesty International заявляет о нарушении властями права на свободу собраний на протесте 14 мая

16.05.2017  

Европарламент запретил выделение финансовой помощи правящему в Молдове режиму
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

В Комрате прошла массовая акция протеста против режима Додона-Плахотнюка (ФОТО)

Опубликовано : 20 май 2017 г. 18:44 | Просмотров: 983 | Категория: Страна

Более тысячи активистов и  сторонников «Нашей партии» собрались в субботу в Комрате на акцию протеста против сговора Додона и Плахотнюка по изменению избирательной системы.

На акцию протеста съехались представители южных районов, возмущенных совместными действиями президента Игоря Додона и олигарха Владимира Плахотнюка по введению смешанной избирательной системы.

Выступивший по видеосвязи перед собравшимися лидер «Нашей партии» Ренато Усатый заявил, что президент Игорь Додон отказался от борьбы с олигархом Владимиром Плахотнюком, став тем самым новой куклой Плахотнюка.

Усатый с сожалением подчеркнул, что «для Додона сегодня важны фотосессии».  «Он стал президентом не для того, чтобы побороть режим Плахотнюка, а для того, чтобы фотографироваться раз в два месяца в Москве», - заявил Усатый, добавив, что «нельзя прикрываться дружбой с Россией, а в это время сидеть в трусах у Плахотнюка!».

Лидер «Нашей партии» отметил также, что в ходе организованных по всей стране акций протеста звучит основное требование – не допустить изменения действующей избирательной системы, как этого хотят Додон и Плахотнюк.

Также, Ренато Усатый призвал своих сторонников поддержать акцию протеста гражданского общества, которая пройдет в Кишиневе 11 июня.

Участники прошедшего в Комрате митинга протеста утвердили Резолюции, в которой осудили намерения Додона и Плахотнюка изменить действующую избирательную систему.

Как говорится в Резолюции, «сговор Додона с Плахотнюком стал полностью очевидным 5 мая 2017 года, когда в парламенте фракции ДПМ и ПСРМ вместе проголосовали за смешанную систему выборов». «Фактически, был совершен государственный переворот, цель которого – увести Плахотнюка от ответственности за содеянные преступления, помочь ему охранить власть, чтобы дальше грабить страну и издеваться над народом», - отмечается в документе.

«Мы говорим «Нет!» тандему Плахотнюка-Додона, «Нет!» антинародной реформе избирательной системы», - говорится в Резолюции прошедшей в Комрате акции протеста.

В воскресенье, 21 мая, в 11.00, митинг протеста с аналогичными требованиями состоится в Бельцах. Точка сбора - на площади Индепенденцей, у Летней эстрады, оттуда маршем протестующие выдвинутся на площадь им. Василе Александри.

Созванные по инициативе «Нашей партии» протестные акции станут продолжением прошедших с 5 по 14 мая протестов в Кишиневе, инициированных гражданским обществом.

Ранее олигарх Владимир Плахотнюк и президент Игорь Додон выступили с инициативой об изменении избирательной системы. Это спровоцировало череду протестов, организованных гражданским обществом, которые завершились многотысячной акцией перед зданием парламента. Участники протеста призвали Додона и Плахотнюка отказаться от инициативы, в противном случае они заявили о продолжении протестного движения.



Похожие новости
СТРАНА
В Комрате прошла массовая акция протеста против режима Додона-Плахотнюка (ФОТО)

В Комрате прошла массовая акция протеста против режима Додона-Плахотнюка (ФОТО) ...

Просмотров: 984
В регионах пройдут массовые протесты против сговора Додона и Плахотнюка

В регионах пройдут массовые протесты против сговора Додона и Плахотнюка ...

Просмотров: 2461
Реформа избирательной системы даже не входит в список приоритетов общества – Опрос (DOC)

Реформа избирательной системы даже не входит в список приоритетов общества – Опрос (DOC) ...

Просмотров: 1172
Преступления режима Плахотнюка привлекли внимание европейских СМИ

Преступления режима Плахотнюка привлекли внимание европейских СМИ ...

Просмотров: 13387
Украинский поставщик скрывает цену поставок электроэнергии в Молдову

Украинский поставщик скрывает цену поставок электроэнергии в Молдову ...

Просмотров: 3116
Партия ”Patria” считает, что целью избирательной реформы является отказ от Приднестровья

Партия ”Patria” считает, что целью избирательной реформы является отказ от Приднестровья ...

Просмотров: 1734


Omega Live Omega TV Omega Stream

Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE: Гражданский протест против сговора Додона и Плахотнюка. 14.05.2017

LIVE: Гражданский протест против сговора Додона и Плахотнюка. 14.05.2017

Просмотров: 2656
LIVE: Гражданский протест против изменения избирательной системы

LIVE: Гражданский протест против изменения избирательной системы

Просмотров: 2775
LIVE: Автопробег протеста против преступлений режима (ВИДЕО)

LIVE: Автопробег протеста против преступлений режима (ВИДЕО)

Просмотров: 2442
LIVE: «Гражданский форум» о реализации Соглашения с ЕС 22.02.2017

LIVE: «Гражданский форум» о реализации Соглашения с ЕС 22.02.2017

Просмотров: 2155
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
В Петербурге арестованы торговцы анаболиками из контролируемой Плахотнюком группировки

В Петербурге арестованы торговцы анаболиками из контролируемой Плахотнюком группировки

Просмотров: 29017
Заместитель Плахотнюка рассуждает о «биологии» своего начальника (AUDIO)

Заместитель Плахотнюка рассуждает о «биологии» своего начальника (AUDIO)

Просмотров: 26702
Лупу раскрыл секрет договоренностей с Додоном еще полгода назад (ВИДЕО)

Лупу раскрыл секрет договоренностей с Додоном еще полгода назад (ВИДЕО)

Просмотров: 26347
Преступления режима Плахотнюка привлекли внимание европейских СМИ

Преступления режима Плахотнюка привлекли внимание европейских СМИ

Просмотров: 13387
Масштабы контрабанды анаболиками из Молдовы шокировали российских полицейских (ВИДЕО)

Масштабы контрабанды анаболиками из Молдовы шокировали российских полицейских (ВИДЕО)

Просмотров: 12649
Протестующие высмеяли Плахотнюка, у которого «горит зад» (ВИДЕО)

Протестующие высмеяли Плахотнюка, у которого «горит зад» (ВИДЕО)

Просмотров: 12284
Дорин Киртоакэ угрожал покончить с собой в случае ареста – Мокану

Дорин Киртоакэ угрожал покончить с собой в случае ареста – Мокану

Просмотров: 11698
В Кишиневе объявлены бессрочные протесты против режима Додона-Плахотнюка (ФОТО)

В Кишиневе объявлены бессрочные протесты против режима Додона-Плахотнюка (ФОТО)

Просмотров: 9874
[email protected]
Банкротство правых идей в Молдове

Банкротство правых идей в Молдове

Просмотров: 2795
Молдова отметила очередную годовщину событий апреля 2009...
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 7147
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 8323
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 7378
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 7268
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
ВЛАСТЬ
Представлено очередное доказательство сговора Додона и Плахотнюка

Представлено очередное доказательство сговора Додона и Плахотнюка

19.05.2017  Депутаты-социалисты не могут определиться с авторством инициативы Додона (ВИДЕО)
16.05.2017  Amnesty International заявляет о нарушении властями права на свободу собраний на протесте 14 мая
16.05.2017  Европарламент запретил выделение финансовой помощи правящему в Молдове режиму
ЛЮДИ
Протестующие высмеяли Плахотнюка, у которого «горит зад» (ВИДЕО)

Протестующие высмеяли Плахотнюка, у которого «горит зад» (ВИДЕО)

13.05.2017  В воскресенье в Кишиневе состоится массовый гражданский протест против сговора Додона и Плахотнюка
11.05.2017  В Кишиневе не прекращаются протесты против сговора Додона и Плахотнюка об изменении избирательной системы (ФОТО)
БИЗНЕС
Путешествовать самолетом можно недорого

Путешествовать самолетом можно недорого

23.04.2015  Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях
23.03.2015  Банки заработали на девальвации лея свыше одного миллиарда леев
КРИМИНАЛ
Масштабы контрабанды анаболиками из Молдовы шокировали российских полицейских (ВИДЕО)

Масштабы контрабанды анаболиками из Молдовы шокировали российских полицейских (ВИДЕО)

28.04.2017  Молдову ждут разоблачения коррупционных сделок прокуроров Харунжена, Мораря и Бусуйока
19.04.2017  Сестра заместителя Плахотнюка обвинена в мошенничестве



Все права защищены. Копировние материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Май 2017 (56)
Апрель 2017 (68)
Март 2017 (105)
Февраль 2017 (108)
Январь 2017 (94)
Декабрь 2016 (139)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
Счетчик PR-CY.Rank