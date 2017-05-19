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Основную часть своего «визита в Вашингтон» Плахотнюк провел в Майами (ФОТО)

Опубликовано : 21 май 2017 г. 20:21 | Просмотров: 7020 | Категория: Власть

Помпезно объявленный «визит в Вашингтон» олигарха и лидера правящей в Молдове Демпартии Владимира Плахотнюка в большей части прошел в Майами, что не вошло в официальный пресс-релиз ДПМ по итогам визита.

По данным сервера отслеживания авиаперелетов flightradar24, зафрахтованный Плахотнюком чартерный лайнер VIP-класса Boeing Business Jet находился в Вашингтоне чуть более суток.

После этого, лайнер вылетел в Майами, где находился почти двое суток до вылета на Кишинев.

В распространенном пресс-службой Демпартии ничего не говорится о цели посещения Плахотнюком Майами.

Из источника в посольстве Молдовы в США стало известно, что Плахотнюк остановился в одном из самых роскошных отелей мира - The Setai. Собеседник агентства OMEGA также сообщил, что лидер Демпартии поселился в пентхаусе этого отеля, являющемся одним из самых дорогих в мире. Цена этого номера площадью 930 кв.м составляет около 30 тысяч долларов в сутки.  Пентхаус расположен на последнем 40-м этаже отеля, а кроме террасы располагает открытым персональным бассейном и джакузи на открытом воздухе. К услугам постояльца предоставлен персональный камердинер.

Как ранее сообщалось в молдавских СМИ, заказ лайнера VIP-класса для полета через океан обошелся почти в 1 миллион долларов. Демпартия пока не сообщала источник финансирования визита делегации олигарха, в состав которой вошли два официальных лица: вице-премьер правительства и вице-председатель парламента.   

Согласно официальному сообщению ДПМ, олигарха в его «визите в Вашингтон» сопровождали вице-премьер Октавиан Калмык, вице-спикер парламента Владимир Витюк, его личная помощница и вице-председатель партии, а также служащая МИДа.



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