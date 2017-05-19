В Бельцах на многотысячную акцию протеста вышли противники сговора Додона и Плахотнюка (ФОТО) ...

Молдову охватила волна протестов против сговора между олигархом Владимиром Плахотнюкоми и президентом Игорем Додоном, который, меняя вместе с ним избирательную систему, помогает воровскому режиму сохраниться у власти на долгие годы.

В воскресенье, в Бельцы по инициативе возглавляемой Ренато Усатым «Нашей партии», на митинг собрались несколько тысяч активистов и сторонников «Нашей партии» со всего севера Молдовы.

Как сообщает BTV, они приехали, несмотря на полицейские кордоны на трассах, чтобы сказать «Нет» предательству, учиненному человеком, которому на выборах доверили свои голоса более половины граждан страны.

В связи с намеченным протестом в Бельцах с утра в воскресенье начался полицейский переполох. Город был буквально усеян людьми в форме, а митинг сопровождали сотрудники спецподразделений, вооруженные дубинками.

Ведущая митинга, советник муниципального совета Бельц Елена Грицко объявила, что многотысячное мероприятие проходит в городе, освобожденном примаром и командой Ренато Усатого от коррупции и воровских схем. Обращаясь к центральным властям, протестующие требовали: «Верните Ренато домой!».

Сам Ренато Усатый выступил перед собравшимися по видеосвязи.

«Мне больно, что человек, с которым мы вместе протестовали, который обещал покончить с режимом Плахотнюка, предал всех нас, как только стал президентом», — заявил Усатый.

Примар Бельц объяснил: «Многочисленные эксперты, как и я, в течение полугода говорили, что Плахотнюку нужна смешанная система, а не одномандатная, но, несмотря на всё это, Игорь Додон выдвинул законопроект именно о смешанной системе, поставив страну под угрозу».

Ренато Усатый напомнил, что ранее Додон отказался подписать вместе с оппозиционными партиями соглашение о противодействии любым изменениями избирательной системы.

Оказав Плахотнюку свою услугу, Игорь Додон отправился в Москву на Красную площадь, чтобы при помощи фотографий с Владимиром Путиным попытаться отбелить себя в глазах граждан Молдовы.

«У Додона не получится долго обманывать по заданию Плахотнюка руководство Российской Федерации и народ своей страны», — уверен Ренато Усатый.

Лидер Нашей партии призвал собравшихся довести до каждого, в каждом городе и в каждом селе информацию о совместных схемах Плахотнюка и Додона. Усатый также предложил гражданам задавать президенту побольше неудобных вопросов. «Когда он приезжает в Дома культуры, на различные встречи в сёлах, задавайте ему вопросы в лоб, снимите с Додона этот плахотнюковский гипноз», — предложил Усатый.

Мэр Бельц заявил также о том, что между президентом и олигархом начал налаживаться совместный бизнес в виде обмена назначениями, начиная от распределения должностей в руководстве газовой отраслью и заканчивая утверждением со стороны Додона коррумпированных судей, известных своим сотрудничеством с Плахотнюком.

Таким образом, Додон помогает сохранять коррупционные схемы, в том числе те, с которыми команда Нашей партии борется в Бельцах. «Центральная власть блокирует реформы в Бельцах, связанные с устранением криминальных схем, а глава госканцелярии в Бельцах при помощи судов отменяет решения муниципального совета и мэрии», — сказал Усатый.

Вместе с тем, примар заявил, что верхушка республиканской власти боится Бельц, потому что «у бельчан есть стержень и они называют вещи своими именами». Поэтому, как отметил Усатый, в день проведения бельцкого митинга на улицы были стянуты беспрецедентные полицейские силы.

Со сцены на центральной площади Бельц выступили также вице-председатели Нашей партии. Дмитрий Чубашенко назвал город территорией, свободной от криминального режима, а Николай Ципович и Елена Пануш напомнили о том, что за два прошедших года в Бельцах, при помощи горожан, удалось демонтировать долго и тщательно создававшиеся коррупционные механизмы. Бельцы в этом смысле должны стать примером для всей Молдовы.

Исполняющий обязанности мэра Игорь Шеремет рассказал о противодействии, с которым приходится сталкиваться, выстраивая в Бельцах новую систему, направленную на модернизацию, а не на извлечение коррупционной выгоды, как это было раньше.

Советник муниципального совета Николай Григоришин заявил, что гордится бельчанами, без поддержки которых были бы невозможны изменения к лучшему. Он рассказал о том, как за короткий промежуток времени городской команде удалось впервые за долгие годы вывести из убытков муниципальные предприятия, а также поднять на новый уровень городской спорт.

По предложению лидера Нашей партии, протестующие обратились к Игорю Додону с резолюцией. Они требуют, чтобы президент отказался от сотрудничества с олигархом, и сохранил систему выборов по партийным спискам, которая не дает Демократической партии Плахотнюка ни единого шанса на прохождение в следующий парламент.

Ренато Усатый призвал всех граждан, которым не безразлично будущее страны, принять участие в большом митинге протеста. 11 июня он будет организован в Кишиневе представителями гражданского общества.