Бельчане показали, что верят Ренато Усатому больше, чем телеканалам Плахотнюка (ВИДЕО)
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Жители Бельц продемонстрировали неприятие ежедневной пропаганды провластных СМИ, показав, что доверяют своему мэру Ренато Усатому, вынужденно находящемуся в изгнании.
Центральная площадь Бельц зажглась в понедельник огоньками мобильных телефонов бельчан в ответ на просьбу мэра Бельц Ренато Усатого продемонстрировать таким образом доверяют ли ему бельчане.
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