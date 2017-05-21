Прокуроры пытались ночью вскрыть квартиру адвоката Анны Урсаки под предлогом вручения повестки в прокуратуру ...

В понедельник, примерно в 22.30, сотрудники прокуратуры и Национального центра по борьбе с коррупцией попытались проникнуть через окно в квартиру правозащитника Анны Урсаки. Официально объявленной ими целью демонтирования оконной решетки было намерение вручить повестку на имя адвоката.

Как сообщила в соцсетях сама Урсаки, находящаяся сегодня за пределами Молдовы, после того, как её отец пригрозил вызовом адвокатов, они спешно ретировались.

Урсаки отметила, что ломившиеся в пол-одиннадцатого ночи в ее квартиру через окно трое мужчин, представились сотрудниками полиции, а один прокурором Прокуратуры по борьбе с коррупцией. В квартире в это время находились ее пожилой отец и сын, страдающий эпилепсией.

«Костик (сын Урсаки – Ред.) страдает эпилепсией и иногда нуждается в помощи, поэтому мой папа живет сейчас с ним в нашей квартире. Квартира расположена на первом этаже, а пытавшиеся разбить окно люди объяснили свой поступок тем, что дверь подъезда заперта на кодовый замок и иначе проникнуть в дом они не могут. Шум от ударов в окно спровоцировал эпилептический припадок у моего сына. После оказания ему помощи, отец обратился к стоявшим под окнами мужчинам, которые к тому времени стали угрожать, что сейчас в квартиру войдёт ОМОН с целью узнать, кто они такие и что хотят», - написал она.

По словам Урсаки, оказалось, что трое неизвестных были действительно сотрудниками правоохранительных органов, которые таким образом намеревались вручить правозащитнице повестку.

«Имен этих людей пожилой отец не запомнил ввиду крайнего волнения из-за произошедшего с внуком приступа, но утверждает, что пришедшие люди показали удостоверения. Повестку отец принимать отказался, мотивируя поздним временем суток, и как только пригрозил, что немедленно будет звонить адвокатам, визитёры ушли. Пишу этот пост и, перечитывая каждое предложение, понимаю, насколько невероятно всё это звучит, но все кто живут в Молдове, знают, что это правда», - написала она.

Ранее уже сообщалось, что c конца октября СМИ, подчиненные олигарху Владимиру Плахотнюку, начали кампанию по дискредитации неугодного властям адвоката Анны Урсаки, объявив ее «убийцей, скрывающейся от правосудия».

Пик развернутой Плахотнюком травли имел место 29 октября, когда на подъезде, где живет в Кишиневе Урсаки развесили плакаты и листовки с надписью «В этом подъезде живет убийца! Ее зовут Анна Урсаки». Также, на дверях подъезда «неизвестными» были вывешены плакаты, изображающие Урсаки в качестве убийцы. 5 ноября, эти же активисты, среди которых осужденные за изнасилование бывшие работники пенитенциарной системы, привлекли уже и священника для проведения службы «по изгнанию дьявола» перед домом, в котором проживает мать Урсаки.

Ранее, медиа-структуры Плахотнюка распространили информацию о том, что Урсаки совершила и организовала серию убийств в 1997 году, причем после каждого из них рассказывала соседям о деталях убийств. После этой информации, прокуратура возобновила уголовное дело, закрытое в 2001 году, в котором Урсаки фигурировала в связи с тем, что обвинение в убийстве было выдвинуто в отношении ее бывшего супруга.

Адвокат Анна Урсаки известна своей резко критической позицией в отношении правящего в Молдове режима олигарха Владимира Плахотнюка. Урсаки является адвокатом в большинстве дел, развязанных по политическому заказу, среди которых дела «группы Петренко», Ренато Усатого, Николая Циповича, Корнелия Морару, Александра Петкова, активистов Платформы DA.