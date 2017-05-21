МЕНЮ
Twitter
﻿ 48
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

23.05.2017  

Власти намерены возложить на потребителей ущерб электросетям от апрельских снегопадов

23.05.2017  

Прокуроры пытались ночью вскрыть квартиру адвоката Анны Урсаки под предлогом вручения повестки в прокуратуру

23.05.2017  

Бельчане показали, что верят Ренато Усатому больше, чем телеканалам Плахотнюка (ВИДЕО)

21.05.2017  

В Бельцах на многотысячную акцию протеста вышли противники сговора Додона и Плахотнюка (ФОТО)

21.05.2017  

Основную часть своего «визита в Вашингтон» Плахотнюк провел в Майами (ФОТО)

21.05.2017  

Представлено очередное доказательство сговора Додона и Плахотнюка (TOP)
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Прокуроры пытались ночью вскрыть квартиру адвоката Анны Урсаки под предлогом вручения повестки в прокуратуру

Опубликовано : 23 май 2017 г. 18:30 | Просмотров: 8447 | Категория: Власть

В понедельник, примерно в 22.30, сотрудники прокуратуры и Национального центра по борьбе с коррупцией попытались проникнуть через окно в квартиру правозащитника Анны Урсаки. Официально объявленной ими целью демонтирования оконной решетки было намерение вручить повестку на имя адвоката.

Как сообщила в соцсетях сама Урсаки, находящаяся сегодня за пределами Молдовы, после того, как её отец пригрозил вызовом адвокатов, они спешно ретировались.

Урсаки отметила, что ломившиеся в пол-одиннадцатого ночи в ее квартиру через окно трое мужчин, представились сотрудниками полиции, а один прокурором Прокуратуры по борьбе с коррупцией. В квартире в это время находились ее пожилой отец и сын, страдающий эпилепсией.

«Костик (сын Урсаки – Ред.) страдает эпилепсией и иногда нуждается в помощи, поэтому мой папа живет сейчас с ним в нашей квартире. Квартира расположена на первом этаже, а пытавшиеся разбить окно люди объяснили свой поступок тем, что дверь подъезда заперта на кодовый замок и иначе проникнуть в дом они не могут. Шум от ударов в окно спровоцировал эпилептический припадок у моего сына. После оказания ему помощи, отец обратился к стоявшим под окнами мужчинам, которые к тому времени стали угрожать, что сейчас в квартиру войдёт ОМОН с целью узнать, кто они такие и что хотят», - написал она.

По словам Урсаки, оказалось, что трое неизвестных были действительно сотрудниками правоохранительных органов, которые таким образом намеревались вручить правозащитнице повестку.

«Имен этих людей пожилой отец не запомнил ввиду крайнего волнения из-за произошедшего с внуком приступа, но утверждает, что пришедшие люди показали удостоверения. Повестку отец принимать отказался, мотивируя поздним временем суток, и как только пригрозил, что немедленно будет звонить адвокатам, визитёры ушли. Пишу этот пост и, перечитывая каждое предложение, понимаю, насколько невероятно всё это звучит, но все кто живут в Молдове, знают, что это правда», - написала она.

Ранее уже сообщалось, что c конца октября СМИ, подчиненные олигарху Владимиру Плахотнюку, начали кампанию по дискредитации неугодного властям адвоката Анны Урсаки, объявив ее «убийцей, скрывающейся от правосудия».

Пик развернутой Плахотнюком травли имел место 29 октября, когда на подъезде, где живет в Кишиневе Урсаки развесили плакаты и листовки с надписью «В этом подъезде живет убийца! Ее зовут Анна Урсаки». Также, на дверях подъезда «неизвестными» были вывешены плакаты, изображающие Урсаки в качестве убийцы. 5 ноября, эти же активисты, среди которых осужденные за изнасилование бывшие работники пенитенциарной системы, привлекли уже и священника для проведения службы «по изгнанию дьявола» перед домом, в котором проживает мать Урсаки.

Ранее, медиа-структуры Плахотнюка распространили информацию о том, что Урсаки совершила и организовала серию убийств в 1997 году, причем после каждого из них рассказывала соседям о деталях убийств. После этой информации, прокуратура возобновила уголовное дело, закрытое в 2001 году, в котором Урсаки фигурировала в связи с тем, что обвинение в убийстве было выдвинуто в отношении ее бывшего супруга.   

Адвокат Анна Урсаки известна своей резко критической позицией в отношении правящего в Молдове режима олигарха Владимира Плахотнюка. Урсаки является адвокатом в большинстве дел, развязанных по политическому заказу, среди которых дела «группы Петренко», Ренато Усатого, Николая Циповича, Корнелия Морару, Александра Петкова, активистов Платформы DA.



Похожие новости
ВЛАСТЬ
Власти намерены возложить на потребителей ущерб электросетям от апрельских снегопадов

Власти намерены возложить на потребителей ущерб электросетям от апрельских снегопадов ...

Просмотров: 1092
Прокуроры пытались ночью вскрыть квартиру адвоката Анны Урсаки под предлогом вручения повестки в прокуратуру

Прокуроры пытались ночью вскрыть квартиру адвоката Анны Урсаки под предлогом вручения повестки в прокуратуру ...

Просмотров: 8459
Основную часть своего «визита в Вашингтон» Плахотнюк провел в Майами (ФОТО)

Основную часть своего «визита в Вашингтон» Плахотнюк провел в Майами (ФОТО) ...

Просмотров: 12157
Представлено очередное доказательство сговора Додона и Плахотнюка

Представлено очередное доказательство сговора Додона и Плахотнюка ...

Просмотров: 3801
Депутаты-социалисты не могут определиться с авторством инициативы Додона (ВИДЕО)

Депутаты-социалисты не могут определиться с авторством инициативы Додона (ВИДЕО) ...

Просмотров: 3489
Amnesty International заявляет о нарушении властями права на свободу собраний на протесте 14 мая

Amnesty International заявляет о нарушении властями права на свободу собраний на протесте 14 мая ...

Просмотров: 1436


Omega Live Omega Today Omega Stream
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE: Гражданский протест против сговора Додона и Плахотнюка. 14.05.2017

LIVE: Гражданский протест против сговора Додона и Плахотнюка. 14.05.2017

Просмотров: 2759
LIVE: Гражданский протест против изменения избирательной системы

LIVE: Гражданский протест против изменения избирательной системы

Просмотров: 2799
LIVE: Автопробег протеста против преступлений режима (ВИДЕО)

LIVE: Автопробег протеста против преступлений режима (ВИДЕО)

Просмотров: 2461
LIVE: «Гражданский форум» о реализации Соглашения с ЕС 22.02.2017

LIVE: «Гражданский форум» о реализации Соглашения с ЕС 22.02.2017

Просмотров: 2175
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
В Петербурге арестованы торговцы анаболиками из контролируемой Плахотнюком группировки

В Петербурге арестованы торговцы анаболиками из контролируемой Плахотнюком группировки

Просмотров: 29103
Заместитель Плахотнюка рассуждает о «биологии» своего начальника (AUDIO)

Заместитель Плахотнюка рассуждает о «биологии» своего начальника (AUDIO)

Просмотров: 26742
Лупу раскрыл секрет договоренностей с Додоном еще полгода назад (ВИДЕО)

Лупу раскрыл секрет договоренностей с Додоном еще полгода назад (ВИДЕО)

Просмотров: 26468
Преступления режима Плахотнюка привлекли внимание европейских СМИ

Преступления режима Плахотнюка привлекли внимание европейских СМИ

Просмотров: 13425
Масштабы контрабанды анаболиками из Молдовы шокировали российских полицейских (ВИДЕО)

Масштабы контрабанды анаболиками из Молдовы шокировали российских полицейских (ВИДЕО)

Просмотров: 12702
Протестующие высмеяли Плахотнюка, у которого «горит зад» (ВИДЕО)

Протестующие высмеяли Плахотнюка, у которого «горит зад» (ВИДЕО)

Просмотров: 12475
Основную часть своего «визита в Вашингтон» Плахотнюк провел в Майами (ФОТО)

Основную часть своего «визита в Вашингтон» Плахотнюк провел в Майами (ФОТО)

Просмотров: 12149
Дорин Киртоакэ угрожал покончить с собой в случае ареста – Мокану

Дорин Киртоакэ угрожал покончить с собой в случае ареста – Мокану

Просмотров: 11719
[email protected]
Банкротство правых идей в Молдове

Банкротство правых идей в Молдове

Просмотров: 2834
Молдова отметила очередную годовщину событий апреля 2009...
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 7189
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 8368
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 7410
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 7300
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
ВЛАСТЬ
Власти намерены возложить на потребителей ущерб электросетям от апрельских снегопадов

Власти намерены возложить на потребителей ущерб электросетям от апрельских снегопадов

23.05.2017  Прокуроры пытались ночью вскрыть квартиру адвоката Анны Урсаки под предлогом вручения повестки в прокуратуру
21.05.2017  Основную часть своего «визита в Вашингтон» Плахотнюк провел в Майами (ФОТО)
ЛЮДИ
Бельчане показали, что верят Ренато Усатому больше, чем телеканалам Плахотнюка (ВИДЕО)

Бельчане показали, что верят Ренато Усатому больше, чем телеканалам Плахотнюка (ВИДЕО)

14.05.2017  Протестующие высмеяли Плахотнюка, у которого «горит зад» (ВИДЕО)
13.05.2017  В воскресенье в Кишиневе состоится массовый гражданский протест против сговора Додона и Плахотнюка
БИЗНЕС
Путешествовать самолетом можно недорого

Путешествовать самолетом можно недорого

23.04.2015  Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях
23.03.2015  Банки заработали на девальвации лея свыше одного миллиарда леев
КРИМИНАЛ
Масштабы контрабанды анаболиками из Молдовы шокировали российских полицейских (ВИДЕО)

Масштабы контрабанды анаболиками из Молдовы шокировали российских полицейских (ВИДЕО)

28.04.2017  Молдову ждут разоблачения коррупционных сделок прокуроров Харунжена, Мораря и Бусуйока
19.04.2017  Сестра заместителя Плахотнюка обвинена в мошенничестве



Все права защищены. Копировние материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Май 2017 (61)
Апрель 2017 (68)
Март 2017 (105)
Февраль 2017 (108)
Январь 2017 (94)
Декабрь 2016 (139)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
Счетчик PR-CY.Rank