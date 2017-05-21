Власти намерены возложить на потребителей ущерб электросетям от апрельских снегопадов
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Часть ущерба, нанесенного компании «Gas Natural Fenosa» в результате прошедших 20-21 апреля снегопадов, планируется погасить за счет включения в тариф для населения.
Решение об этом рассматривается руководством компании и Национальным агентством по регулированию в энергетике.
Как сообщает провластный ресурс Deschide.md, представители испанской компании «Gas Natural Fenosa» отмечают, что некоторые расходы по ремонту линий электропередач будут представлены Национальному агентству по регулированию в энергетике (НАРЭ), с тем, чтобы они были возмещены за счет тарифов в течение 30 лет.
«После завершения всех ремонтных работ на электросетях, связанных с ликвидацией последствий непогоды, компания составит подробный отчет проделанных работ и оценку затрат, понесенных в течение этого периода. В зависимости от уровня работ и их стоимости, в некоторых случаях они могут быть внесены в расходы текущего техобслуживания, не имеющие никакого влияния на тариф, и будут покрываться непосредственно за счет компании. Другие, однако, и мы говорим об участках сильно поврежденных наземных линий и полностью восстановленных новыми материалами, будут включены в инвестиции капиталовложения, вытекающих из чрезвычайной ситуации, и будут представлены на рассмотрение в НАРЭ. В соответствии с положениями действующих нормативных актов, они должны возмещаться через тарифы в течение 30 лет», -отмечается в ответе «Gas Natural Fenosa» изданию.
Ранее, 17 марта, с целью погашения задолженности перед поставщиками электроэнергии в связи с кражей миллиарда из банковской сферы, власти утвердили повышение тарифов на электроэнергию.
Тогда, Национальное агентство по регулированию в энергетике начало процесс компенсирования заявленных «финансовых потерь» поставщиков электроэнергии, увеличив тариф на электроэнергию, поставляемую Gas Natural Fenosa. Согласно утвержденному премьер-министром Павлом Филипом графику, увеличения тарифа «для погашения финансовых потерь» будут проводиться ежеквартально.
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