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Суду представлены очередные факты преступления прокуроров по делу политзаключенных «группы Петренко» (DOC)

Опубликовано : 24 май 2017 г. 18:32 | Просмотров: 2297 | Категория: Top News, Криминал

Прокурор Нику Шендря шантажом вынудил «наемника из Донбасса» Сергея Иванчука оклеветать экс-депутата Григория Петренко по уголовному делу, в котором «группа Петренко» обвиняется в попытке организации массовых беспорядков 6 сентября 2015г.

Григорий Петренко опубликовал в социальных сетях подписанное Иванчуком заявление, в котором он признает, что в октябре 2015 года, когда Иванчук находился в СИЗО, прокурор Шендря принудил его дать ложные показания против Петренко.

Согласно письменным показаниям Иванчука, представленным в среду в суде, в октябре 2015 года у него состоялась встреча с прокурором Нику Шендря. Во время встречи, прокурор сделал ему предложение: «он сказал, что если я хочу увидеть жену и детей, а также если хочу получить условный срок, то в суде я должен дать показания против Григория Петренко».

Таки образом, по замыслу прокурора Шендри, Иванчук должен был сказать в суде, что перед днем протеста, Петренко якобы привлек его, «как имеющего боевой опыт с целью организации массовых беспорядков возле Генеральной прокуратуры».

В обмен на эти ложные показания против Петренко, прокурор Шендря пообещал Иванчуку свободу или условный приговор.

Генеральная прокуратура пока никак не квалифицировала откровенно преступные действия прокурора Нику Шендря, полгода назад поощренного "за успешную деятельность".

«Мы уже представляли суду видео, снятое со стороны во время обыска, на котором отчётливо видно, как прокурор Арчер и двое сотрудников МВД (не принимавших участие в обыске) подбрасывают ко мне в машину большой пакет с т.н. "гранатами". Экспертиза показала, что это были даже не гранаты, а пиротехнические изделия из запасов МВД. Зато все каналы Плахотнюка трубили как минимум неделю, что в машине у Петренко был обнаружен арсенал оружия. Несмотря на это, никто из участников этого вброса "улик" до сих пор не привлечён к ответственности. А прокурор Арчер продолжает оставаться одним из гособвинителей по нашему делу», - написал Петренко, представив очередной факт преступления, совершенного прокурорами по этому политическому делу.

Ранее уже сообщалось, что в прошлом году в деле «группы Петренко» появились еще два фигуранта - Сергей Иванчук и Юрий Кудинов. Оба были задержаны по подозрению в наемничестве и участии в боевых действиях в Украине.

По версии обвинения, Иванчук и Кудинов участвовали в антиолигархической акции протеста 6 сентября 2015г. перед зданием Генпрокуратуры. В ходе судебного процесса выяснилось, что Кудинов работал в структурах Плахотнюка, таких как ”NOBIL”, ”DRIVE”, а также в незаконном военным формировании под видом охранного агентства ”ARGUS”.



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