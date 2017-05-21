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Министр юстиции устроил истерику на встрече с евродепутатами

Опубликовано : 24 май 2017 г. 23:38 | Просмотров: 9177 | Категория: Власть

В среду стали известны шокирующие подробности с закрытого заседания Парламентского комитета по ассоциации ЕС – Молдова, на котором депутаты Европарламента заслушивали доклад министра юстиции, вице-председателя Демпартии Владимира Чеботаря о результатах реформы в сфере юстиции.

Детали скандала опубликовала глава польского фонда OpenDialog, правозащитница Людмила Козловска. Как сообщила в соцсетях Козловска, со ссылкой на одного из присутствующих на заседании депутатов, Чеботарь устроил истерику в ответ на вопросы евродепутатов о политических преследованиях в Молдове.

«Кулисы, о которых не расскажет машина пропаганды Плахотнюка (история со слов очевидца из гостей Молдовы). Почему Владимир Чеботарь, министр юстиции Молдовы, сбежал с 4-го заседания Парламентского комитета по ассоциации ЕС – Республика Молдова? Поводом для побега и крайне эмоционального поведения со стороны Чеботаря во время официальной встречи с евродепутатами стали вопросы о фактах политического преследования гражданского общества в Молдове», - написала правозащитница.

Как утверждает Людмила Козловска, евродепутаты Ребекка Хармс и Анджей Гжиб прервали доклад Чеботаря о «блестящих реформах» и предложили сосредоточиться на том, как исключить политические преследования инакомыслящих, подчеркнув, что список тех, кто попал под репрессии, весьма значительный. В первую очередь евродепутаты упомянули дело Анны Урсаки и Эдуарда Руденко. «К огромному удивлению всех присутствующих министр юстиции Молдовы начал кричать: «Вы что, защищаете убийц? Я ненавижу Урсаки! ... Руденко взяточник!» и так далее и тому подобное», - продолжает она.

На просьбу возмущенных евродепутатов, попытавшихся напомнить Чеботарю, что министр юстиции не может без суда и следствия кого-то в чем-то обвинить, а уж тем более так эмоционально реагировать, разъяренный министр сбежал с заседания.

По словам Козловской, реакция Чеботаря только усилила мнение делегации Европарламента о необходимости заморозки следующего транша макрофинансовой помощи, «это стало понятно всем присутствующим. Также стало понятно, что Плахотнюк и его окружение будут мстить Анне Урсаки и всем активистам, кто информировал евродепутатов о политической ситуации в Молдове».

«Реакции долго ждать не надо было - уже ночью того же дня, 22 мая, три представителя прокуратуры и антикоррупционного центра пытались "вручить повестку" через окно в 22.30 престарелому отцу и больному сыну Урсаки... Готовится обвинение в «экономических/налоговых преступлениях» в отношении Александра Македона, обвинение «в изнасиловании» в отношении Эдуарда Руденко...», - добавила руководитель фонда.

В то же время, по словам Козловской, окружение Плахотнюка упустило один важный момент: «каждый шаг в сторону преследования активистов для евродепутатов и еврочиновников будет означать не только дополнительную мотивацию заморозить деньги, но и требовать персональных санкций в отношении тех, кто отвечает ЛИЧНО за реализацию политических преследований. Так что скоро перспектива перемещения для окружения Плахотнюка может ограничиться исключительно овощными грядками в Молдове и только до момента, пока еще Плахотнюк у власти. А от него уже все устали и в Молдове, и в ЕС...».

Примечательно, что официальные власти Молдовы, а также со-председатель Комитета от Европарламента Анди Кристя, известный своей лояльностью к олигарху Владимиру Плахотнюку, ничего не сообщили о скандальном поведении министра юстиции Молдовы.



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