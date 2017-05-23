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Вслед за Плахотнюком, о покушении на себя заявил и Додон

Опубликовано : 25 май 2017 г. 22:54 | Просмотров: 5195 | Категория: Власть

После того, как в начале апреля было объявлено «о предотвращенном покушении» на олиграха Владимира Плахотнюка, занимающий должность президента Игорь Додон также объявил, что и он стал жертвой неудавшегося «физического устранения».

Об этом Додон заявил в среду в эфире контролируемого им телеканала NTV-Moldova, обвинив в планировании «устранения» мэра Бельц, председателя «Нашей партии» Ренато Усатого.

Додон не сообщил, каким образом мог реализовать «физическое устранение» Усатый, находящийся за пределами Молдовы с осени прошлого года.

Прямо обвинив «в шантаже» Ренато Усатого, Додон также обвинил Усатого в неких намерениях «вернуть бандитскую группировку, которая сейчас в Москве».

По утверждению Додона, Усатый якобы публично объявил «Я физически ликвидирую президента Молдовы и буду показывать его по классам», не уточнив, где и когда могло иметь место такое заявление Усатого.

Комментируя скандальное заявление Додона, Усатый назвал его «мошенником в наряде популиста» и «бракованным клоном Плахотнюка». «Посмотрите на лоснящееся, самодовольное лицо, выступающее в эфире собственного телеканала. Ему не стыдно врать в глаза людям, ему вообще никогда ни за что не будет стыдно. Он знает свою аудиторию и умеет ею манипулировать, он считает себя изворотливым и умным, а окружающих - глуповатыми, однослойными и плоскими», - заявил лидер «Нашей партии» в социальных сетях по поводу клеветнических заявлений Додона.

В этой связи, Усатый поинтересовался, «какие именно заявления заставили использованного президента опасаться за свою драгоценную жизнь?». «И ещё, интересно знать, к какой такой преступной группировке я принадлежу? Пусть ответит на всю страну – люди должны знать», - отметил Усатый, добавив, что об устранении Додона позаботится займется его хозяин Плахотнюк, живущий по принципу «оказанная услуга ничего не стоит».

По мнению обозревателей, это заявление Додона было спланировано для возбуждения очередного заказного уголовного дела в отношении Ренато Усатого, теперь уже по факту «покушения на президента» с целью окончательно не допустить возвращения Ренато Усатого в Молдову. Примечательно, что этот выпад Додона последовал после того, как в последние месяцы представители руководства Партии социалистов неоднократно пытались принудить районных активистов и местных избранников от «Нашей партии» покинуть партию. Во всех этих тайных переговорах, социалисты заявляли о том, что «Усатый больше никогда не вернется в Молдову, а шансов у вас нет».

Ранее уже сообщалось об организованной Плахотнюком, вместе с высшим руководством Украины, инсценировки собственного покушения, которое должно было произойти 7 апреля. Согласно официальной версии, на Плахотнюка покушались 17 человек из Украины и Молдовы, которые должны были стрелять в него из гранатометов и пистолетов с глушителями (!). Одной из самых распространенных предполагаемых версий этой инсценировки является возможное психическое расстройство.



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