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Совладелец оппозиционного телеканала задержан по обвинению в отмывании денег

Опубликовано : 25 май 2017 г. 23:24 | Просмотров: 1133 | Категория: Власть

Бывший депутат Кирилл Лучинский задержан сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК).  По информации ведомства, это связано с делом  об отмывании денег через Banca de Economii, Banca Socială и Unibank и нанесении государству ущерба в особо крупных размерах.

Как сообщает издание newsmaker, кроме Лучинского, НЦБК задержал еще двух сотрудников одной из компаний, фигурирующих в деле. Если вина задержанных будет доказана, им грозит до 10 лет тюремного заключения. 

После того как стало известно о его задержании, Кирилла Лучинского видели едущим по городу в машине в сопровождении офицера НЦБК. Как сообщила пресс-секретарь НЦБК Анжела Старински, он вернется в Наццентр после того, как завершатся обыски в офисах компаний, в домах и автомобилях подозреваемых.

Согласно материалам уголовного дела, бывший депутат, будучи управляющим и конечным бенефициаром компаний Toast Delux SRL и IPA International Project Agency, отмывал деньги через оффшоры. Так, в 2012 — 2014 годах несколько оффшорных фирм по фиктивным контрактам перечислили компании нерезиденту IPA International Project Agency $440 000 на счета, открытые в Лихтенштейне. По информации следствия, эти деньги шли из непогашенных кредитов, взятых в 2012-2014 года в трех банках: BEM, Banca Socială и Unibank.

Кроме этого, компания Toast Delux SRL, конечный бенефициар которой — Лучинский, в 2013 году получила в Unibank кредит без залога в размере 5 млн леев. После, деньги были переведены компании нерезиденту. В конце концов $401,6 тыс. попали на счета Rouseau Alliance LP, которая, в свою очередь, перевела эти деньги в Banca de Economii для погашения кредитов. «Собранная информация позволяет заподозрить задержанных в отмывании денег в особо крупных размерах, что в случае признания их вины судом карается тюремным заключением сроком до 10 лет», — отмечается в пресс-релизе.

Также бывшего депутата подозревают в том, что он не указал в декларации о доходах владение компанией, которая фигурирует в деле о банковской афере.

Кирилл Лучинский был депутатом парламента от Либерально-демократической партии Молдовы (ЛДПМ) чуть более шести лет. 22 февраля 2017 года Лучинский неожиданно объявил на брифинге в парламенте о сложении депутатского мандата и выходе из ЛДПМ. Там же Лучинский сообщил о передаче контроля над телеканалом TV7, который он ранее продал своей дочери, ассоциации, которую сейчас создают журналисты. Решение уйти он объяснил тем, чтобы вокруг управления нового канала не было спекуляций.

«Я принял решение передать 75% акций TV7 группе журналистов, которые будут руководить каналом. Остаюсь миноритарием. Не хочу, чтобы были ошибочные интерпретации и инсинуации. Поэтому я принял решение сложить мандат депутата и написать заявление о выходе из ЛДПМ», — говорил тогда Лучинский.

Позже выяснилось, что среди тех, кто будет участвовать в управлении каналом — телеведущая Наталья Морарь, которая ведет на TV7 несколько передач. О готовности работать над развитием телеканала заявили глава Ассоциации независимой прессы Петру Маковей и директор Центра журналистских расследований Корнелия Козонак.

В интервью NM Лучинский рассказал, что будет заниматься внедрением нового медийного проекта. Он подчеркнул, что политикой заниматься не будет. «Я могу сделать больше для страны, для СМИ, находясь вне политики. В Молдове сложная ситуация со свободой слова, поэтому нужно создавать альтернативу существующей пропаганде. Мы часто говорим о внешней пропаганде, но забываем о внутренней. Результаты последних выборов показали, что внутренняя пропаганда может сыграть решающую роль для выбора граждан», — заявил Лучинский в беседе с NM.



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