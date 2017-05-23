МЕНЮ
Twitter
﻿ 80
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

25.05.2017  

Полностью обезглавлена мэрия Кишинева. Все руководство арестовано за коррупцию

25.05.2017  

Совладелец оппозиционного телеканала задержан по обвинению в отмывании денег

25.05.2017  

Вслед за Плахотнюком, о покушении на себя заявил и Додон

24.05.2017  

Министр юстиции устроил истерику на встрече с евродепутатами

24.05.2017  

Суду представлены очередные факты преступления прокуроров по делу политзаключенных «группы Петренко» (DOC) (TOP)

23.05.2017  

Власти намерены возложить на потребителей ущерб электросетям от апрельских снегопадов
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Полностью обезглавлена мэрия Кишинева. Все руководство арестовано за коррупцию

Опубликовано : 25 май 2017 г. 23:44 | Просмотров: 2814 | Категория: Криминал

Примар Кишинева Дорин Киртоакэ был помещен на 72 часа в изолятор Национального центра по борьбе с коррупцией, будучи обвиненным в коррупции и извлечении выгоды из влияния.

Были задержаны также и секретарь Кишиневской примарии Валерий Диденко и муниципальные советники Олег Онищенко и Геннадий Думанский. Все они проходят по делу о незаконном строительстве платных парковок в Кишиневе при посредничестве фирмы EME PARKLEITSYSTEM GmbH.

Месяц назад, по этому же делу был задержан вице-примар Нистор Грозаву. Еще раньше, по обвинению во взяточничестве был арестован другой вице-примар Влад Котец. Оба они сейчас помещены под домашний арест.

Пока неизвестно, кто будет исполнять обязанности примара Кишинева. Решение о назначении и.о.примара должен вынести Муниципальный совет



Похожие новости
КРИМИНАЛ
Полностью обезглавлена мэрия Кишинева. Все руководство арестовано за коррупцию

Полностью обезглавлена мэрия Кишинева. Все руководство арестовано за коррупцию ...

Просмотров: 2809
Суду представлены очередные факты преступления прокуроров по делу политзаключенных «группы Петренко» (DOC)

Суду представлены очередные факты преступления прокуроров по делу политзаключенных «группы Петренко» (DOC) ...

Просмотров: 2674
Масштабы контрабанды анаболиками из Молдовы шокировали российских полицейских (ВИДЕО)

Масштабы контрабанды анаболиками из Молдовы шокировали российских полицейских (ВИДЕО) ...

Просмотров: 12744
В Петербурге арестованы торговцы анаболиками из контролируемой Плахотнюком группировки

В Петербурге арестованы торговцы анаболиками из контролируемой Плахотнюком группировки ...

Просмотров: 29138
Молдову ждут разоблачения коррупционных сделок прокуроров Харунжена, Мораря и Бусуйока

Молдову ждут разоблачения коррупционных сделок прокуроров Харунжена, Мораря и Бусуйока ...

Просмотров: 6791
Сестра заместителя Плахотнюка обвинена в мошенничестве

Сестра заместителя Плахотнюка обвинена в мошенничестве ...

Просмотров: 7599


Omega Live Omega TV Omega Stream

Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE: Гражданский протест против сговора Додона и Плахотнюка. 14.05.2017

LIVE: Гражданский протест против сговора Додона и Плахотнюка. 14.05.2017

Просмотров: 2816
LIVE: Гражданский протест против изменения избирательной системы

LIVE: Гражданский протест против изменения избирательной системы

Просмотров: 2813
LIVE: Автопробег протеста против преступлений режима (ВИДЕО)

LIVE: Автопробег протеста против преступлений режима (ВИДЕО)

Просмотров: 2473
LIVE: «Гражданский форум» о реализации Соглашения с ЕС 22.02.2017

LIVE: «Гражданский форум» о реализации Соглашения с ЕС 22.02.2017

Просмотров: 2198
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
В Петербурге арестованы торговцы анаболиками из контролируемой Плахотнюком группировки

В Петербурге арестованы торговцы анаболиками из контролируемой Плахотнюком группировки

Просмотров: 29138
Лупу раскрыл секрет договоренностей с Додоном еще полгода назад (ВИДЕО)

Лупу раскрыл секрет договоренностей с Додоном еще полгода назад (ВИДЕО)

Просмотров: 26504
Министр юстиции устроил истерику на встрече с евродепутатами

Министр юстиции устроил истерику на встрече с евродепутатами

Просмотров: 14851
Преступления режима Плахотнюка привлекли внимание европейских СМИ

Преступления режима Плахотнюка привлекли внимание европейских СМИ

Просмотров: 13447
Основную часть своего «визита в Вашингтон» Плахотнюк провел в Майами (ФОТО)

Основную часть своего «визита в Вашингтон» Плахотнюк провел в Майами (ФОТО)

Просмотров: 13061
Масштабы контрабанды анаболиками из Молдовы шокировали российских полицейских (ВИДЕО)

Масштабы контрабанды анаболиками из Молдовы шокировали российских полицейских (ВИДЕО)

Просмотров: 12744
Протестующие высмеяли Плахотнюка, у которого «горит зад» (ВИДЕО)

Протестующие высмеяли Плахотнюка, у которого «горит зад» (ВИДЕО)

Просмотров: 12561
Прокуроры пытались ночью вскрыть квартиру адвоката Анны Урсаки под предлогом вручения повестки в прокуратуру

Прокуроры пытались ночью вскрыть квартиру адвоката Анны Урсаки под предлогом вручения повестки в прокуратуру

Просмотров: 12073
[email protected]
Банкротство правых идей в Молдове

Банкротство правых идей в Молдове

Просмотров: 2858
Молдова отметила очередную годовщину событий апреля 2009...
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 7219
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 8392
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 7429
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 7319
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
ВЛАСТЬ
Совладелец оппозиционного телеканала задержан по обвинению в отмывании денег

Совладелец оппозиционного телеканала задержан по обвинению в отмывании денег

25.05.2017  Вслед за Плахотнюком, о покушении на себя заявил и Додон
24.05.2017  Министр юстиции устроил истерику на встрече с евродепутатами
23.05.2017  Власти намерены возложить на потребителей ущерб электросетям от апрельских снегопадов
ЛЮДИ
Бельчане показали, что верят Ренато Усатому больше, чем телеканалам Плахотнюка (ВИДЕО)

Бельчане показали, что верят Ренато Усатому больше, чем телеканалам Плахотнюка (ВИДЕО)

14.05.2017  Протестующие высмеяли Плахотнюка, у которого «горит зад» (ВИДЕО)
13.05.2017  В воскресенье в Кишиневе состоится массовый гражданский протест против сговора Додона и Плахотнюка
БИЗНЕС
Путешествовать самолетом можно недорого

Путешествовать самолетом можно недорого

23.04.2015  Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях
23.03.2015  Банки заработали на девальвации лея свыше одного миллиарда леев
КРИМИНАЛ
Полностью обезглавлена мэрия Кишинева. Все руководство арестовано за коррупцию

Полностью обезглавлена мэрия Кишинева. Все руководство арестовано за коррупцию

05.05.2017  Масштабы контрабанды анаболиками из Молдовы шокировали российских полицейских (ВИДЕО)



Все права защищены. Копировние материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Май 2017 (66)
Апрель 2017 (68)
Март 2017 (105)
Февраль 2017 (108)
Январь 2017 (94)
Декабрь 2016 (139)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
Счетчик PR-CY.Rank