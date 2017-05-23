Полностью обезглавлена мэрия Кишинева. Все руководство арестовано за коррупцию ...

Примар Кишинева Дорин Киртоакэ был помещен на 72 часа в изолятор Национального центра по борьбе с коррупцией, будучи обвиненным в коррупции и извлечении выгоды из влияния.

Были задержаны также и секретарь Кишиневской примарии Валерий Диденко и муниципальные советники Олег Онищенко и Геннадий Думанский. Все они проходят по делу о незаконном строительстве платных парковок в Кишиневе при посредничестве фирмы EME PARKLEITSYSTEM GmbH.

Месяц назад, по этому же делу был задержан вице-примар Нистор Грозаву. Еще раньше, по обвинению во взяточничестве был арестован другой вице-примар Влад Котец. Оба они сейчас помещены под домашний арест.

Пока неизвестно, кто будет исполнять обязанности примара Кишинева. Решение о назначении и.о.примара должен вынести Муниципальный совет