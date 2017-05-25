МЕНЮ
Twitter
﻿ 16
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

26.05.2017  

Арестованного за коррупцию и миллионные взятки примара Кишинева отпустили домой менее чем через сутки

26.05.2017  

Гимпу объявил о выходе своей партии из правящей коалиции

26.05.2017  

Марк Ткачук: Додон строит из себя «отца нации», не став даже еще «сынком»

26.05.2017  

Гимпу вспомнил о существовании в Молдове заказной юстиции

25.05.2017  

Полностью обезглавлена мэрия Кишинева. Все руководство арестовано за коррупцию

25.05.2017  

Совладелец оппозиционного телеканала задержан по обвинению в отмывании денег
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Гимпу вспомнил о существовании в Молдове заказной юстиции

Опубликовано : 26 май 2017 г. 19:53 | Просмотров: 1495 | Категория: Власть

Спустя три дня после триумфалистского рапорта перед депутатами Европарламента об успехах молдавских властей, в пятницу тот же Михай Гимпу пожаловался журналистам на заказной характер возбуждаемых прокурорами уголовных дел.

Заявление об этом лидер ЛП Михай Гимпу сделал после заседания Республиканского политического бюро партии в связи с арестом примара Кишинева, первого вице-председателя ЛП Дорина Киртоакэ, а также других представителей этой правящей партии.

«Якобы, они говорят, что борются с коррупцией, но на самом деле борются с Либеральной партией. В последнее время против нас были сделаны жестокие атаки», - отметил Гимпу, добавив, что действия властей противоречат европейским нормам и нарушат решения ЕСПЧ.

Лидер ЛП также обвинил прокуроров в правовой безграмотности и заказном характере сфабрикованных ими дел против Киртоакэ, министра транспорта Киринчука и других представителей партии. По мнению Гимпу, прокурорами сегодня в Молдове используется практика 30-х годов прошлого века, обратив внимание журналистов, что завтра на месте арестованных либералов могут оказаться и любой другой.

22 мая, в ходе заседания IV Комитета межпарламентского сотрудничества ЕС – Молдова, возглавляющий Комитет со стороны Молдовы Михай Гимпу заявил, что Кишинев соблюдает взятые на себя обязательства перед ЕС, в том числе и в области обеспечения независимости юстиции.  Отдельно, Гимпу заявил, что за прошедший 2016 год молдавские власти «предприняли серьезные усилия особенно в области борьбы с коррупцией и реформы юстиции».



Похожие новости
ВЛАСТЬ
Арестованного за коррупцию и миллионные взятки примара Кишинева отпустили домой менее чем через сутки

Арестованного за коррупцию и миллионные взятки примара Кишинева отпустили домой менее чем через сутки ...

Просмотров: 2348
Гимпу объявил о выходе своей партии из правящей коалиции

Гимпу объявил о выходе своей партии из правящей коалиции ...

Просмотров: 641
Марк Ткачук: Додон строит из себя «отца нации», не став даже еще «сынком»

Марк Ткачук: Додон строит из себя «отца нации», не став даже еще «сынком» ...

Просмотров: 3133
Гимпу вспомнил о существовании в Молдове заказной юстиции

Гимпу вспомнил о существовании в Молдове заказной юстиции ...

Просмотров: 1496
Совладелец оппозиционного телеканала задержан по обвинению в отмывании денег

Совладелец оппозиционного телеканала задержан по обвинению в отмывании денег ...

Просмотров: 1580
Вслед за Плахотнюком, о покушении на себя заявил и Додон

Вслед за Плахотнюком, о покушении на себя заявил и Додон ...

Просмотров: 10065


Omega Live Omega TV Omega Stream

Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE: Гражданский протест против сговора Додона и Плахотнюка. 14.05.2017

LIVE: Гражданский протест против сговора Додона и Плахотнюка. 14.05.2017

Просмотров: 2837
LIVE: Гражданский протест против изменения избирательной системы

LIVE: Гражданский протест против изменения избирательной системы

Просмотров: 2815
LIVE: Автопробег протеста против преступлений режима (ВИДЕО)

LIVE: Автопробег протеста против преступлений режима (ВИДЕО)

Просмотров: 2477
LIVE: «Гражданский форум» о реализации Соглашения с ЕС 22.02.2017

LIVE: «Гражданский форум» о реализации Соглашения с ЕС 22.02.2017

Просмотров: 2204
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
В Петербурге арестованы торговцы анаболиками из контролируемой Плахотнюком группировки

В Петербурге арестованы торговцы анаболиками из контролируемой Плахотнюком группировки

Просмотров: 29163
Лупу раскрыл секрет договоренностей с Додоном еще полгода назад (ВИДЕО)

Лупу раскрыл секрет договоренностей с Додоном еще полгода назад (ВИДЕО)

Просмотров: 26522
Министр юстиции устроил истерику на встрече с евродепутатами

Министр юстиции устроил истерику на встрече с евродепутатами

Просмотров: 16012
Преступления режима Плахотнюка привлекли внимание европейских СМИ

Преступления режима Плахотнюка привлекли внимание европейских СМИ

Просмотров: 13457
Основную часть своего «визита в Вашингтон» Плахотнюк провел в Майами (ФОТО)

Основную часть своего «визита в Вашингтон» Плахотнюк провел в Майами (ФОТО)

Просмотров: 13155
Масштабы контрабанды анаболиками из Молдовы шокировали российских полицейских (ВИДЕО)

Масштабы контрабанды анаболиками из Молдовы шокировали российских полицейских (ВИДЕО)

Просмотров: 12784
Протестующие высмеяли Плахотнюка, у которого «горит зад» (ВИДЕО)

Протестующие высмеяли Плахотнюка, у которого «горит зад» (ВИДЕО)

Просмотров: 12585
Прокуроры пытались ночью вскрыть квартиру адвоката Анны Урсаки под предлогом вручения повестки в прокуратуру

Прокуроры пытались ночью вскрыть квартиру адвоката Анны Урсаки под предлогом вручения повестки в прокуратуру

Просмотров: 12477
[email protected]
Банкротство правых идей в Молдове

Банкротство правых идей в Молдове

Просмотров: 2868
Молдова отметила очередную годовщину событий апреля 2009...
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 7226
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 8399
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 7439
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 7325
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
ВЛАСТЬ
Арестованного за коррупцию и миллионные взятки примара Кишинева отпустили домой менее чем через сутки

Арестованного за коррупцию и миллионные взятки примара Кишинева отпустили домой менее чем через сутки

26.05.2017  Гимпу объявил о выходе своей партии из правящей коалиции
26.05.2017  Марк Ткачук: Додон строит из себя «отца нации», не став даже еще «сынком»
26.05.2017  Гимпу вспомнил о существовании в Молдове заказной юстиции
ЛЮДИ
Бельчане показали, что верят Ренато Усатому больше, чем телеканалам Плахотнюка (ВИДЕО)

Бельчане показали, что верят Ренато Усатому больше, чем телеканалам Плахотнюка (ВИДЕО)

14.05.2017  Протестующие высмеяли Плахотнюка, у которого «горит зад» (ВИДЕО)
13.05.2017  В воскресенье в Кишиневе состоится массовый гражданский протест против сговора Додона и Плахотнюка
БИЗНЕС
Путешествовать самолетом можно недорого

Путешествовать самолетом можно недорого

23.04.2015  Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях
23.03.2015  Банки заработали на девальвации лея свыше одного миллиарда леев
КРИМИНАЛ
Полностью обезглавлена мэрия Кишинева. Все руководство арестовано за коррупцию

Полностью обезглавлена мэрия Кишинева. Все руководство арестовано за коррупцию

05.05.2017  Масштабы контрабанды анаболиками из Молдовы шокировали российских полицейских (ВИДЕО)



Все права защищены. Копировние материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Май 2017 (70)
Апрель 2017 (68)
Март 2017 (105)
Февраль 2017 (108)
Январь 2017 (94)
Декабрь 2016 (139)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
Счетчик PR-CY.Rank