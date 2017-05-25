Гимпу вспомнил о существовании в Молдове заказной юстиции ...

Спустя три дня после триумфалистского рапорта перед депутатами Европарламента об успехах молдавских властей, в пятницу тот же Михай Гимпу пожаловался журналистам на заказной характер возбуждаемых прокурорами уголовных дел.

Заявление об этом лидер ЛП Михай Гимпу сделал после заседания Республиканского политического бюро партии в связи с арестом примара Кишинева, первого вице-председателя ЛП Дорина Киртоакэ, а также других представителей этой правящей партии.

«Якобы, они говорят, что борются с коррупцией, но на самом деле борются с Либеральной партией. В последнее время против нас были сделаны жестокие атаки», - отметил Гимпу, добавив, что действия властей противоречат европейским нормам и нарушат решения ЕСПЧ.

Лидер ЛП также обвинил прокуроров в правовой безграмотности и заказном характере сфабрикованных ими дел против Киртоакэ, министра транспорта Киринчука и других представителей партии. По мнению Гимпу, прокурорами сегодня в Молдове используется практика 30-х годов прошлого века, обратив внимание журналистов, что завтра на месте арестованных либералов могут оказаться и любой другой.

22 мая, в ходе заседания IV Комитета межпарламентского сотрудничества ЕС – Молдова, возглавляющий Комитет со стороны Молдовы Михай Гимпу заявил, что Кишинев соблюдает взятые на себя обязательства перед ЕС, в том числе и в области обеспечения независимости юстиции. Отдельно, Гимпу заявил, что за прошедший 2016 год молдавские власти «предприняли серьезные усилия особенно в области борьбы с коррупцией и реформы юстиции».