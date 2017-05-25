Марк Ткачук: Додон строит из себя «отца нации», не став даже еще «сынком» ...

Все действия Игоря Додона в занимаемой им должности президента являются договорными, а их результат заранее определен.

Об этом изданию 1news.md заявил доктор истории Марк Ткачук, комментируя последние громкие заявления Додона по Приднестровью.

По мнению экс-советника президента Марка Ткачука, в высказываниях Додона, несмотря на грозный тон», «нет никакой реальной политики».

«Все его действия на посту главы государства сплошь договорные, с заранее определённым результатом. И пребывая в этом виртуальном мире, он позволяет себе повышать голос», - заявил Ткачук.

По мнению Ткачука, «у Додона слишком мало полномочий и очень много пиар-амбиций». «Соответственно, господину президенту иногда приходится, так сказать, давать петуха, строить из себя «отца нации», в условиях, когда он даже не «сынок», - прокомментировал Ткачук последние заявления Додона о расхищении средств в Приднестровье.

В среду, в эфире контролируемого Додоном телеканала NTV-Moldova он заявил, что за последние 25 лет в экономику Приднестровья было инвестировано примерно $15 млрд. «С такими деньгами в регионе, где проживают 300-400 тысяч человек, можно было построить второй Дубай. Где деньги?», - возмутился Додон.