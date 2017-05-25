Гимпу объявил о выходе своей партии из правящей коалиции ...

Представители Либеральной партии в правительстве Филипа объявят о своей отставке из правительства в связи с арестами обвиненных в коррупции руководителей ЛП Дорина Киртоакэ и Юрия Киринчука.

Об этом сообщил в пятницу лидер ЛП Михай Гимпу, объявив, что это является решением Республиканского политбюро партии. В то же время, Гимпу объявил, что отставка будет подана в понедельник, не объяснив, для чего нужны министрам-либералам три дня в должности.

«Все наши министры подадут в понедельник заявления об отставке на основе сегодняшнего решения. Думаю, что президент Игорь Додон с радостью подпишет декреты об их отставке», - сказал Гимпу.

В состав возглавляемого Павлом Филипом правительства входят министр образования Корина Фусу, министр экологии Валерий Мунтяну и вице-премьер Георгий Брега.