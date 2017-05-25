Арестованного за коррупцию и миллионные взятки примара Кишинева отпустили домой менее чем через сутки ...

Первый вице-председатель правящей Либеральной партии, примар Кишинева Дорин Киртоакэ отпущен под домашний арест, после того, как накануне вечером он был задержан на 72 часа по обвинению в коррупции и извлечении выгоды из влияния по делу строительства платных парковок.

Решение об этом было принято в пятницу в суде столичного сектора Буюкань, постановившего о переквалификации превентивной меры задержания в отношении примара Кишинева Дорина Киртоакэ и помещения его под домашний арест на 30 дней.

Столь мягкая мера пресечения в отношении Киртоакэ была выбрана судом, несмотря на то, что накануне вечером примар был задержан на 72 часа, будучи обвиненным в коррупции и извлечении выгоды в виде миллионов леев в деле о платных парковках в Кишиневе.

Также, накануне Национальный центр по борьбе с коррупцией официально сообщил, что «в нарушение действующего законодательства и преследуя преступные цели, примар мун. Кишинев завизировал градостроительные сертификаты на проектные работы, в соответствии с договором о государственно-частном партнерстве между примэрией мун. Кишинев и нерезидентом PARKLEITSYSTEM GmbH».

Кроме того, в ходе следствия было установлено, что в результате предварительной договоренности между бизнесменом и главой Управления общественного транспорта (последний играл роль посредника между бизнесменом и примаром) ответственному примэрии рекомендовали зарегистрировать оффшорную компанию на Кипре, которая впоследствии становится ассоциированным акционером EME PARKLEITSYSTEM GmbH с долей в размере 26%.

По показаниям, предоставленным в ходе следствия, эти 26% от доходов компании и представляли собой благодарность за подписание договора о государственно-частном партнерстве между компанией EME PARKLEITSYSTEM GmbH и примэрией мун. Кишинев, из которых 13% принадлежали примару, а еще 13% - главе Управления общественного транспорта и путей сообщения.

До того, как Киртоакэ был в срочном порядке переведен из СИЗО домой, прокуроры заявляли, что за совершенное преступление Дорину Киртоакэ грозит от 3 до 7 лет тюремного заключения.