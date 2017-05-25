В Москве полицейские скрутили 10-летнего ребенка за то, что он читал «Гамлета» (ВИДЕО) ...

Московская полиция задержала в центре столицы мальчика, читавшего вслух стихи. Несмотря на то, что неподалеку была его мачеха, ребенка увезли в участок без нее.

Полицейские составили на отца мальчика протокол по статье "неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию".

Позднее отец мальчика Илья Скавронски рассказал журналистам, что его супруга и сын гуляли в районе Арбата, и на улице Воздвиженка мальчик начал декламировать прохожим фрагменты из "Гамлета" Уильяма Шекспира. В это время жена Скавронски, которая приходится ребенку мачехой, была в 20-25 метрах от него.

Видео жестокого обращения полицейских с ребенком опубликовала в Фейсбуке оппозиционная активистка Ирина Яценко.

Отец ребенка объяснил, что, декламируя стихи, его сын не попрошайничал: "Он занимается театральной деятельностью. Для него эти выходы на улицу - это борьба с комплексами".

"Это было поразительно, потому что он читал осмысленно! Не как попугай, не как "речёвку", а с чувством. Пусть неумело, пусть не владея дыханием... Он не пил в подворотне, не курил, не царапал похабщину на заборе. Он читал Шекспира прохожим", - написал обозреватель «Московского комсомольца» Александр Минкин в "Фейсбуке", узнав о задержании мальчика.

При этом он отметил, что прохожие все же давали мальчику деньги. "Но он не нищий. Не побирушка. Он уличный артист. Уличный принц", - отметил журналист.

После того, как видеокадры задержания мальчика «взорвали» Интернет, полицейское руководство Москвы принесло извинение за поведение своих сотрудников.

В отношении полицейских, задержавших ребенка, проведут служебную проверку. Протокол, составленный на отца мальчика за "неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию", будет аннулирован.

Разобраться в ситуации пообещала и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.