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Додон повысил в должности очередного судью Плахотнюка

Опубликовано : 29 май 2017 г. 13:37 | Просмотров: 1889 | Категория: Власть

После того, как занимающий должность президента Игорь Додон продвинул по карьерной лестнице целый ряд замешанных в политических делах судей, очередь до повышения по службе дошла и до одного из самых одиозных судей, родственника Мариана Лупу - Геннадия Павлюка.

Указом Додона, Павлюк был назначен вице-председателем Кишиневского суда. Додон подписал свой указ о повышении в должности  скомпрометировавшего себя судьи 20 мая. Указ вступил в силу 26 мая.

До вступления в силу указа Додона, Павлюк был дежурным судьей столичного суда сектора Буюкань.

Геннадий Павлюк является судьей целого ряда резонансных дел. Кроме известных дел экс-премьера Владимира Филата и основного обвиняемого в краже миллиарда Илана Шора, Павлюк своими решениями спас от тюремного заключения приговоренного в Румынии к 4 годам лишения свободы экс-депутата ДПМ Валерия Гума и уличенного во взятке сына судьи Апелляционной палаты Мелинтяну.

В мае 2015 года, Павлюк вынес Илану Шору ордер на домашний арест, хотя прокуроры настаивали на его предварительном аресте с содержанием в следственном изоляторе. Три недели спустя он освободил его и из-под домашнего ареста. Через несколько месяцев он же отправил в СИЗО депутата и экс-премьера Владимира Филата.

Ранее он же вынес обвинительный приговор в отношении находящегося уже несколько лет в заключении бизнесмена и бывшего депутата Андрея Баштового.

Примечательно, что сам Павлюк избежал уголовного преследования после того, как всемирно известная молдавская IT-компания ”Ritlabs” – автор приложения TheBat! -  потребовала привлечь судью к уголовной ответственности за преднамеренное вынесение противозаконного решения, заблокировав счета компании.

Геннадий Павлюк известен своим стремительным карьерным ростом, несмотря на то, что получил свои правовые познания заочно, окончив университет ULIM. В 2008 году он становится зам.председателя Дондюшанского суда. Уже в 2010 году он становится судьей пожизненно. В 2012 году, Николае Тимофти переводит его из Дондюшан в Буюканский суд, где до апреля 2014 года он был судьей по уголовному преследованию. После этого, он становится дежурным судьей Буюканского суда, где фактически запускает конвейер по удовлетворению запросов Национального центра по борьбе с коррупцией на обыски и аресты.

С тех пор, Павлюк пользуется репутацией полностью подконтрольного олигарху Владимиру Плахотнюку. Известно, что за связь между Плахотнюком и Павлюком ответственен родственник Плахотнюка – Дорин Дамир.

Геннадий Павлюк также является родственником бывшего формального лидера ДПМ Мариана Лупу по линии его жены.

Ранее Игорь Додон  своим президентским указом вынес пожизненное назначение в должности судье Наталье Клевады, вынесшей целый ряд заказных политических решений по делу политзаключенных «группы Петренко».

Еще раньше, всего через два месяца после вступления в должность президента, Додона повысил в должности, назначив судьей Кишиневской апелляционной палаты Людмилу Урсу, которая будучи судьей столичного сектора Рышкань была одной из судей по делу политзаключенных. Тогда же, повышение по службе получил и другой замешанный в политических делах судья Александр Гафтон.



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