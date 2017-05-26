Украина проигнорировала требования экологов о прекращении уничтожения Днестра
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Государственная компания "Укргидроэнерго", оператор украинских гидроэлектростанций, приступила к строительству второй очереди Днестровской гидроаккумулирующей электростанции в составе четвертого гидроагрегата.
Как сообщает издание БизнесЦензор, об этом говорится в пресс-релизе "Укргидроэнерго".
«Развивая Днестровскую ГАЭС, мы вкладываем в энергетическую независимость Украины. Каждый новый гидроагрегат - это не только более стабильная работа энергетической системы, но и новые рабочие места, новые заказы для нашей промышленности. Вместе с тем это альтернативная энергетика, которая в том числе будет использоваться для солнечной и ветровой энергетики. Треть сметы - это высокотехнологичное оборудование украинских предприятий, где благодаря заказам "Укргидроэнерго" будут иметь работу более 9000 работников», - заявил ген.директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.
16 марта Кабмин утвердил проект строительства четвертого гидроагрегата Днестровской ГАЭС, который будет иметь мощность в насосном режиме - 421 МВт и 324 МВт в генерирующем режиме.
В январе, более 50 неправительственных организаций из Украины и Молдовы (включая Приднестровье) обратились в Евросоюз, а также в правительства Молдовы и Украины по поводу реальной угрозы реке Днестр в связи с намерением украинских властей построить шесть новых ГЭС на Днестре.
Экологи уверены, что настойчивые планы Украины по строительству этих ГЭС на Верхнем Днестре несет угрозу региональной безопасности всему региону.
Ученые-экологи на протяжении последних лет отмечают катастрофическую ситуацию, в которой оказался Днестр в связи с неправильной работой всего Днестровского гидроэнергоузла, а также нелегальной добычей песка и гравия в среднем течении реки.
Особая опасность возникла после последних договоренностей молдавских и украинских властей о необходимости переговоров по всему спектру проблем, а также выработке окончательных решений по так называемым пакетным договоренностям относительно Днестровского комплексного гидроузла.
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