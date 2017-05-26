Молдова выслала пятерых российских дипломатов ...

Представителям российской дипломатической миссии было дано 72 часа для того, чтобы покинуть пределы Молдовы.

Посольство России было извещено об этом решении Кишинева спустя несколько часов после того, как все высшее руководство Молдовы, включая президента, спикера парламента и премьер-министра провело рабочую встречу по вопросам приднестровского урегулирования. На этой встрече были послы России, Украины, США, главы миссий ОБСЕ и ЕС.

Уже известно, что среди дипломатов, которых решили выслать, помощник военного атташе Александр Грудин, который якобы был «связным» арестованного еще в марте бывшего депутата парламента Юрия Болбочана. По версии прокуратуры, он передавал Грудину информацию в ущерб своей стране.

Примечательно, что Игорь Додон, за час до новости о высылке дипломатов приветствовавший результаты совещания послов по приднестровской проблематике, выразил свое возмущение «данным недружественным шагом со стороны представителей молдавской дипломатии».

По мнению Додона, «это, скорее всего, сделано по заказу из Запада, может даже из-за океана».

В российском МИДе высылку дипломатов назвали парадоксальной и показательной. По словам зам. министра иностранных дел России Григория Карасина, Москва адекватно ответит на высылку пяти российских дипломатов из Молдовы. «Над адекватным ответом мы будем думать, но он последует», — заявил он для РИА Новости.