В кишиневских дворах начались возгорания неубранных после стихийного бедствия деревьев (ВИДЕО) ...

Оставленные властями обломанные деревья после апрельского снегопада начали возгораться во дворах Кишинева одновременно с установлением жаркой погоды.

Заваленные уже более месяца деревьями кишиневские дворы стали пожароопасными с наступлением жарких дней. Деревья, поваленные в результате прошедшего в конце апреля снежного бурана, так и не были убраны до сих пор властями, несмотря на победоносные заявления премьер-министра Павла Филипа о завершении еще 2 мая объявленной им полной мобилизации для ликвидации последствий стихийного бедствия.

Тем временем, хаотично складированные во дворах кучи деревьев превратились в огнеопасный сухостой. Несмотря на это, власти запрещают самостоятельный вывоз древесного мусора жильцами под угрозой многотысячных штрафов.

Видео загоревшихся куч поваленных деревьев было запечатлено в одном из дворов столичного сектора Ботаника (ул.Зелинского).