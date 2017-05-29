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В кишиневских дворах начались возгорания неубранных после стихийного бедствия деревьев (ВИДЕО)

Опубликовано : 30 май 2017 г. 19:14 | Просмотров: 496 | Категория: Кишинев

Оставленные властями обломанные деревья после апрельского снегопада начали возгораться во дворах Кишинева одновременно с установлением жаркой погоды.

Заваленные уже более месяца деревьями кишиневские дворы стали пожароопасными с наступлением жарких дней. Деревья, поваленные в результате прошедшего в конце апреля  снежного бурана, так и не были убраны до сих пор властями, несмотря на победоносные заявления премьер-министра Павла Филипа о завершении еще 2 мая объявленной им полной мобилизации для ликвидации последствий стихийного бедствия.

Тем временем, хаотично складированные во дворах кучи деревьев превратились в огнеопасный сухостой. Несмотря на это, власти запрещают самостоятельный вывоз древесного мусора жильцами под угрозой многотысячных штрафов.

Видео загоревшихся куч поваленных деревьев было запечатлено в одном из дворов столичного сектора Ботаника (ул.Зелинского).


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