Ткачук: Додон превратился в делающего громкие заявления блогера ...

Занимающий должность президента Игорь Додон пошел на тайный сговор с властью, а его громкие заявления никак не влияют на реальную политику.

Об этом доктор истории бывший советник президента и депутат Марк Ткачук заявил влиятельному российскому изданию «Взгляд», комментируя внезапную гневную реакцию Додона на решение молдавского МИДа о высылке пятерых российских дипломатов.

Ткачук назвал президента «блогером», считая, что гневные заявления Додона сделаны, скорее, от бессилия президента, пошедшего на сделку с правящей партией, чем от намерения решить проблему.

«Президент у нас – это этакий блогер, который делает громкие заявления. Он привык за их счет получать политические дивиденды, которые никоим образом не влияют на практическую политику», – считает Марк Ткачук.

Он отметил, что Додон недавно пошел на тайный сговор с правительством, чем испортил себе репутацию. «Додон поддержал инициативу по изменению избирательного кодекса – переход от пропорциональной системы к смешанной, а это изначально был проект правящего большинства. После этого у Партии социалистов уже не будет большинства в парламенте, хотя все социологические опросы демонстрируют их несомненный приоритет», – подытожил Марк Ткачук.

В понедельник, молдавские власти объявили о высылке пятерых российских дипломатов спустя несколько часов после того, как все высшее руководство Молдовы, включая президента, спикера парламента и премьер-министра провело рабочую встречу по вопросам приднестровского урегулирования. На этой встрече были послы России, Украины, США, главы миссий ОБСЕ и ЕС.

В связи с этим, во вторник, выступив с гневными обвинениями в адрес «американцев», «Запад» и «Демократической партии и ее лидера», Игорь Додон объявил «о срочном созыве» Высшего совета безопасности , который состоится через неделю – 6 июня. Официальным мотивом созыва ВСБ через неделю стал отъезд Додона на Санкт-Петербургский экономический форум, открытие которого состоится через день – 1 июня.

Примечательно, что в тот же вечер после своей гневной речи, Додон сообщил в соцсетях, что «после очень нагруженного дня поехал с семьей к другу поесть черешни и клубники».