Генсек Совета Европы подтвердил свое мнение о «захваченном государстве» в Молдове ...

Молдова останется коррумпированной, если в стране не будет свободной юстиции и СМИ, а эффективная борьба с коррупцией невозможна без независимых институтов власти и прессы.

Об этом заявил на пресс-конференции в Кишиневе Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд в ходе своего официального визита в Молдову.

По мнению главы Совета Европы, в Молдове «существует большая проблема с коррупцией, отмыванием денег и очень богатыми людьми, занятыми одновременно политикой и бизнесом».

В этой связи, Турбьерн Ягланд заявил, что деньги и политику нужно разделять, а людей, стремящихся к власти ради личного обогащения, нельзя допускать к управлению государством.

«Здесь, в беднейшей стране Европы, из банков исчез $1 млрд. Создалась особая ситуация, которую все признают и из которой все хотят выйти. Молдова все еще на пути к выходу из этой ситуации, и мы помогаем в этом», - заявил Ягланд на вопрос, если, как и два года назад он продолжает считать Молдову «захваченным государством».

В 2015 году генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд опубликовал в международном издании The New York Times статью, в которой объявил Молдову захваченным олигархами государством. Тогда европейский чиновник написал, что скандал с кражей миллиарда долларов из трех молдавских банков: Banca de Economii, Banca Socială и Unibank «стал символом провала государства с точки зрения защиты интересов собственных граждан».