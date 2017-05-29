Генсек Совета Европы поддержал обвиненного властями «в экстремизме» политзаключенного Григория Петренко ...

Находящийся с официальным визитом в Молдове Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд принял политзаключенного Григория Петренко, обвиненного правящим режимом в «организации массовых беспорядков», «экстремизме» и «ведении гибридной войны».

Как сообщил после встречи Григорий Петренко, «говорили в основном о политических преследованиях». «Надо признать, Генеральный Секретарь СЕ прекрасно информирован о происходящем в стране», - отметил Петренко.

Как подчеркнул Петренко, «об этой встрече не расскажет медиа-холдинг режима». «Для них я и мои товарищи - "экстремисты", "диверсанты", "организаторы массовых беспорядков", "дестабилизирующие политическую ситуацию в стране". Но, как говорится, "друг познается в беде". Благодарен г-ну Ягланду за эту встречу», - добавил Петренко.

Бывший депутат, лидер оппозиционной партии «Наш дом – Молдова» (Красный блок) Григорий Петренко и его товарищи, арестованные после участия в антиолигархическом протесте в сентябре 2015 года, находились под арестом в СИЗО 8 месяцев, а затем были переведены под домашний арест.

Члены «группы Петренко» были признаны «политическими заключенными» в докладе Госдепартамента США о соблюдении прав человека, представителями Парламентской ассамблеи Совета Европы и федеральным правительством Германии.

Под давлением гражданского общества и европейских чиновников члены «группы Петренко» были освобождены из-под ареста и переведены под судебный контроль, который, однако, предусматривает запрет на участие в протестах и на выезд за пределы Республики Молдова.

Нахождение под судебным контролем, введенное в 2016 году, продлевается каждый месяц по требованию прокуроров, несмотря на неконституционность этого решения. Известно, что к середине июня власти планируют вынести приговор и окончательно осудить политзаключенных «группы Петренко». Им грозит до 8 лет лишения свободы.