Украина арестовала долю «Газпрома» в совместном предприятии, обеспечивающем газовый транзит через Молдову на Балканы ...

Об этом говорится в квартальном отчете российского газового гиганта.

«12 мая 2017 года ПАО "Газпром" получило через представительство ПАО «Газпром» в Киеве постановления департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины об открытии исполнительного производства на сумму 189 миллиардов 125 миллионов украинских гривен (по курсу на 31 марта 2017 года - 394,687 миллиарда рублей), включая сумму исполнительного сбора 17 миллиардов 193 миллиона украинских гривен (по курсу на 31 марта 2017 года - 35,881 миллиарда рублей), и наложении ареста на принадлежащие ПАО «Газпром» акции АО «Газтранзит», - говорится в отчете.

Как сообщают украинские СМИ, 22 января 2016 года Антимонопольный комитет Украины оштрафовал «Газпром» на 85,966 млрд гривен за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа. Уведомление об уплате штрафа было направлено 4 марта 2016 года, соответственно «Газпром» должен был уплатить штраф до 4 мая 2016 года.

Российская компания деньги в срок не уплатила, поэтому к 5 октября, когда был подан иск о принудительном взыскании, сумма штрафа с учетом пени удвоилась.

«Газпром» проиграл все суды, оспаривая законность штрафа.

«Газтранзит» создан в ноябре 1997 года с целью расширения пропускной способности газотранспортной системы Украины для увеличения объемов транзита российского природного газа в Турцию и страны Балканского региона. Компания реализует проект по наращиванию мощности магистрального газопровода Ананьев-Тирасполь-Измаил, который проходит по территории Одесской области и Молдавии.

Акционерами «Газтранзита» являются «Газпром», НАК «Нафтогаз Украины», «Турусгаз» (Турция) и «Трансбалкан» (Турция). Нынешний состав акционеров: «Газпром» — 40,2174%, «Нафтогаз» — 40,2174%, «Турусгаз» — 19,5652%.