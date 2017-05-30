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Прокуратура пытается выгородить из коррупционного скандала представителя партии Плахотнюка в Бельцах (DOC)

Опубликовано : 31 май 2017 г. 14:39 | Просмотров: 3478 | Категория: Криминал

Национальный центр по борьбе с коррупцией возбудил два уголовных дела по факту хищений и отмывания бывшими бельцкими властями более 20 миллионов леев через муниципальное предприятие ”Apă-Canal Bălți”.

Дела были неохотно возбуждены после многочисленных обращений руководства примарии Бельц в связи с обнаруженными хищениями в особо крупных размерах и нанесенным муниципальному бюджету ущербу.

Власти пока не сообщают деталей расследования, но известно, что в преступных схемах замешан руководитель офиса Демпартии в Бельцах, представитель Госканцелярии Октавиан Маху, который до 2015 года был муниципальным советником, а также и.о. примара Бельц.

Во вторник 30 мая, офицеры антикоррупции и прокуроры провели обыски у 30 экономических агентов и 17 физических лиц в северных и в центральных районах страны. В ходе следственных мероприятий были изъяты: черная бухгалтерия, носители информации и около 400 000 леев.

Как заявил журналистам и.о. мэра Бельц  Игорь Шеремет, факты, которые стали основанием для обысков, были выявлены в результате аудитов, проведенных по распоряжению мэра Бельц Ренато Усатого.

Согласно материалам следствия, бывшее руководство муниципального предприятия, используя служебное положение, заключило контракты с десятками компаний и физических лиц. По договорам компании должны были предоставлять водоканалу имущество и услуги, которых в реальности не существовало. Таким образом, муниципальному предприятию был нанесен ущерб в размере около 20 миллионов леев.

Агентство OMEGA ранее сообщало, что Финансовая инспекция Минфина вскрыла целый ряд тяжких финансовых преступлений, допущенных руководством МП ”Apă-Canal Bălți”, при протекции со стороны нынешнего представителя правительства Октавиана Маху.

В Акте по результатам проведенной Финансовой инспекцией Минфина проверки на муниципальном предприятии приведен целый ряд тяжких финансовых преступлений, допущенных руководством предприятия во главе с директором Виктором Коркодел и главным бухгалтером Марианой Бунеску.

Только за период 2014 – первая половина 2016 года, руководством муниципального предприятия ”Apă-Canal Bălți” был нанесен ущерб предприятию в размере около 11 (одиннадцати) миллионов леев.

Основным источником ущерба являлись перечисления за невыполненные работы, либо нецелевая трата средств предприятия.

Чтобы понять масштабы нанесенного ущерба предприятию, действующему за счет оплаты городскими потребителями за поставляемую воду, достаточно привести лишь некоторые из выявленных Финансовой инспекцией необоснованных расходов:

772 101 леев – в отношениях с SRL TehnoTransUnion;

435 100 леев – фиктивная оплата в адрес ГП Acva-Nord;

957 038 леев – необоснованные перевод в адрес SRL  Retall Grup;

1 618 142,78 леев - в отношениях с SRL Cebsor-Trans;

1 790 183 леев - в отношениях с SRL Anastasia-Grup;

1 565 749,60 леев - в отношениях с индивидуальным предприятием ”Gherciu Ion”;

1 775 614,04 леев – в отношениях с SRL Advex Sistem и др.

Финансовые инспекторы были шокированы одним из примеров преступных финансовых операций, когда через посредника физическому лицу были проведены выплаты наличными в размере 960 тысяч леев. Подобная операция прошла беспрепятственно, несмотря на положения Закона о предпринимательстве, запрещающие выплаты наличными в общей сумме более 100 тысяч леев.

После обнаружения ряда хищений на предприятии, деятельность директора муниципального предприятия ”Apă-Canal Bălți” Виктора Коркодел и главного бухгалтера Марианы Бунеску была приостановлена решением Муниципального совета Бельц 30 июня 2016 года и 20 июня 2016 года, соответственно.  

Несмотря на уже задокументированные факты финансовых преступлений, Генеральная прокуратура отказывалась предпринимать меры, а представитель правительства Октавиан Маху настаивал на восстановлении их в должности.

Известно, что как Коркодел, так и Бунеску, являются доверенными лицами Маху, который до своего назначения представителем правительства, контролировал деятельность предприятия в должности врио мэра Бельц.

Кроме того, известно, что покровительство деятельности Маху по защите коррупционных сделок во втором по значению городе Молдовы осуществляется депутатом принадлежащей олигарху Владимиру Плахотнюком Демпартии Владимиром Витюком.



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