В посольстве Молдовы в России открылось пять новых вакансий ...

Россия выдворила пятерых молдавских дипломатов в ответ на предпринятые в понедельник аналогичные действия Кишинева.

Как говорится в сообщении МИД России, соответствующая ноту МИД была вручена советнику-посланнику молдавского посольства. Молдавским дипломатам было предписано покинуть территорию России в трехдневный срок.

В МИД России расценили действия Кишинева в отношении России, как недружественные.

«Российская сторона выразила надежду, что в Кишиневе осознают контрпродуктивность своих недружественных действий в отношении Российской Федерации и деструктивный характер предпринятого молдавской стороной шага, идущего вразрез с принципами партнерства и взаимного доверия», - говорится в сообщении МИД России.

Ранее уже сообщалось, что 29 мая пятерым представителям российской дипломатической миссии было дано 72 часа для того, чтобы покинуть пределы Молдовы.

Посольство России было извещено об этом решении Кишинева спустя несколько часов после того, как все высшее руководство Молдовы, включая президента, спикера парламента и премьер-министра провело рабочую встречу по вопросам приднестровского урегулирования. На этой встрече были послы России, Украины, США, главы миссий ОБСЕ и ЕС.