Кто оплатил участие Додона в Петербургском экономическом форуме (DOC) ...

Участие занимающего должность президента Игоря Додона в Петербургском Международном экономическом форуме стоит десятки тысяч долларов, а происхождение источника оплаты скрывается от общественности.

Известно, что Додона сопровождают около 20 человек, не менее половины из которых родственники (жена, дети, семья брата, семья нанаша, семья фина и пр.).

Согласно официальной информации, предоставленнй организаторами Форума, участникам предложено оплатить один из двух пакетов: «Премиум» и «Стандарт». Эти пакеты участия стоят 354 тыс. рублей (ок. 6300 долл.) и 295 тыс. рублей (ок. 5300 долл.), соответственно.

Правительство пока не предавало гласности Распоряжение о выделении финансовых средств на покрытие расходов по участию делегации Игоря Додона в работе Петербургского Международного экономического форума.