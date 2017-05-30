Партия Гимпу отказалась от своих назначенцев во власти ...

Либеральная партия объявила об отзыве политической поддержки целого ряда своих назначенцев, отказавшихся отказываться от своих должностей в правительстве и примарии Кишинева.

Политическое бюро Либеральной партии отозвало политическую поддержку заместителя мэра Кишинева Нистора Грозаву, вице-министра транспорта Сергея Букэтару и заместителя министра просвещения Елены Черней.

Решение об этом было предано гласности в Сообщении для прессы ЛП.

С 31 мая, Нистор Грозаву стал исполнять обязанности мэра Кишинева после того, как накануне был освобожден из-под ареста в связи с обвинением в коррупции. Грозаву был освобожден после дачи признательных показаний, на основании которых впоследствии был арестован Дорин Киртоакэ.

Зам.министра просвещения Елена Черней отозвала поданное ею же прошение об отставке, отказавшись исполнять ранее озвученное решение партии покинуть правящую коалицию. Букэтару также отказался покидать должность вице-министра транспорта.