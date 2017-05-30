Тулянцев: Полномочия Додона ограничиваются обеспечением консенсуса в провластных проектах

Председатель Общественного Совета "За Свободную Родину" Игорь Тулянцев считает, что попытка найти здравый смысл в решении молдавских властей о депортации российских дипломатов является пустой тратой времени.

Об этом Тулянцев заявил в интервью агентству Sputnik Азербайджан, комментируя беспрецедентный шаг Кишинева по высылке сразу пяти сотрудников российской дипмиссии.

«За решением объявить персонами нон грата российских дипломатов стоит правящий антинародный режим во главе с олигархом Плахотнюком, фамилию которого так боятся называть его коллеги, считающие себя оппозицией», - отметил Тулянцев.

По его мнению, «молдавское общество давно уже перестало разделять тех, кто сегодня находится у властной кормушки, на оппозицию и власть». «Есть народ, который ежедневно борется за выживание, и есть олигархический режим, состоящий из "оппозиции" и официальной власти. И разбираться в том, кому подыграл сегодняшний режим — так называемой оппозиции или коллективному Западу — уже в Молдавии никому неинтересно», - подчеркнул Тулянцев.

Лидер Совета "За Свободную Родину" сомневается в способностях президента Игоря Додона разрешить проблему.

«Президента Молдовы иногда привлекают к некоторым провластным проектам в случае, если нужно продемонстрировать обществу и международным партнерам широкий консенсус во власти, мол, и оппозиция в этом вопросе с нами. На этом его президентские полномочия, к сожалению, заканчиваются», - заметил он.

В этой связи, Тулянцев предложил ряд мер, которые могли бы покончить с подобного рода спекуляциями со стороны молдавской власти.

«Если Россия, к примеру, прекратит ретрансляцию первого канала через фирмы, аффилированные с властью, благодаря которым продолжается финансирование антироссийских СМИ в стране, отзовет контракт на ретрансляцию "Русского радио" через те же компании, а также проведет аудит дочерней компании "Газпром" — "МолдоваГаз", которые находятся под руководством антироссийского режима и так далее, то у нынешнего режима не будет времени заниматься подобными глупостями», - резюмировал он.

Ранее уже сообщалось, что 29 мая пятерым представителям российской дипломатической миссии было дано 72 часа для того, чтобы покинуть пределы Молдовы.

Посольство России было извещено об этом решении Кишинева спустя несколько часов после того, как все высшее руководство Молдовы, включая президента, спикера парламента и премьер-министра провело рабочую встречу по вопросам приднестровского урегулирования. На этой встрече были послы России, Украины, США, главы миссий ОБСЕ и ЕС.

31 мая, МИД России объявил о «зеркальных мерах» в отношении Молдовы, выслав пятерых сотрудников посольства Молдовы в Москве.