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Ренато Усатый объявил об акции «последний звонок для Плахотнюка» (ВИДЕО)

Опубликовано : 31 май 2017 г. 23:49 | Просмотров: 2398 | Категория: Власть

«Наша партия» соберет 2 июня в Кишиневе  своих активистов и сторонников для «последнего звонка» олигарху Владимиру Плахотнюку.

Об этом заявил в среду лидер партии, мэр Бельц Ренато Усатый, отметив, что эта акция станет подготовительной перед запланированной на 11 июня общенациональной протестной акцией, созванной гражданским обществом.

Ренато Усатый призвал всех активистов и сторонников партии собраться 2 июня, в 10.30, перед Академией наук, откуда колонна пойдет в одно из мест, где будет находиться Плахотнюк.

Усатый отметил, что выходки Плахотнюка уже невозможно больше терпеть, а его последнее решение о депортации пятерых российских дипломатов не только ставит под угрозу отношения с Россией, но и способно дестабилизировать ситуацию внутри Молдовы.

Присутствующие на акции должны будут иметь при себе колокольчики, которыми и будет дан символический «последний звонок» Плахотнюку.  

«Мы выходим на акцию протеста против провокатора Плахотнюка. Потому что он ставит под угрозу дружественные отношения между Молдовой и Россией», - заявил Усатый.

«Этого человека надо вытаскивать из политики за руки, за ноги, за уши», - добавил Усатый.

Кроме того, Усатый подчеркнул, что протестующие также потребуют от Додона перейти на сторону народа и прекратить его заигрывания с Плахотнюком.

Ренато Усатый также сообщил, что ему известно о планах Плахотнюка не только утвердить до конца лета смешанную избирательную систему, но и объявить о досрочных выборах уже по новым правилам. «Кто о них (о выборах – Ред.) будет заявлять: Додон или Плахотнюк – не важно. Важно, что это делается для того, чтобы удержать власть, чтобы режим Плахотнюка существовал в Молдове многие годы вперед», - резюмировал Усатый.


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