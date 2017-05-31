Додон отказался от проведения референдума о расширении своих полномочий ? (ВИДЕО) ...

Один из двух референдумов, объявленных партией Додона – о расширении полномочий Додона или об отставке Дорина Киртоакэ, будет отменен.

Сами инициаторы референдумов пока не объявляют об этом избирателям, несмотря на то, что сомнения относительно возможности их проведения достаточно обоснованы и законодательно подтверждены.

Если верить последним заявлениям фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева, референдум об отзыве примара Дорина Киртоакэ состоится в октябре либо ноябре текущего года. Заявление об этом сделал 30 мая глава фракции, секретарь президента Ион Чебан, объявивший также, что социалисты преднамеренно продолжают сбор подписей кишиневцев в пользу проведения референдума, даже если они уже и располагают необходимым количеством голосов.

В то же время, представители партии Додона ничего не говорят о том, что запланированная ими дата (октябрь-ноябрь) никак не соотносится с положениями закона о проведении референдума. Так, согласно ст.176 Кодекса о выборах, «местный референдум не может проводиться в течение 120 дней, предшествующих, и 120 дней, следующих за днем проведения на той же территории любого вида выборов или референдума, за исключением случаев их одновременного проведения». Соответственно, если намеченный президентским указом на 24 сентября консультативный референдум и будет иметь место, то референдум об отзыве Киртоакэ мог бы пройти не ранее 22 января 2018 года.

Очевидно, что настойчивость провести в октябре-ноябре референдум по отзыву Киртоакэ, которую публично демонстрируют представители партии Додона, может напрямую указывать на готовность их партийного лидера, президента Додона, в ближайшее отказаться от широко разрекламированной им идеи по проведению консультативного референдума по расширению его полномочий.

Согласно озвученной в марте инициативе Додона, назначенным им на 24 сентября консультативным референдумом планируется узнать мнение населения по следующим четырем вопросам:

«1. Поддерживаете ли Вы отмену Закона № 235 от 3 октября 2016 года о выпуске государственных облигаций во исполнение Министерством финансов платежных обязательств, вытекающих из государственных гарантий № 807 от 17 ноября 2014 года и № 101 от 1 апреля 2015 года (о покрытии украденного миллиарда)?

2. Поддерживаете ли Вы предоставление Президенту Республики Молдова дополнительных конституционных прав по роспуску нынешнего Парламента и организации досрочных парламентских выборов?

3. Поддерживаете ли Вы сокращение числа депутатов Парламента со 101 до 71?

4. Поддерживаете ли Вы изучение в образовательных учреждениях предмета «История Молдовы»?».