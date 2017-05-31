МЕНЮ
Twitter
﻿ 29
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

01.06.2017  

Додон отказался от проведения референдума о расширении своих полномочий ? (ВИДЕО)

31.05.2017  

Ренато Усатый объявил об акции «последний звонок для Плахотнюка» (ВИДЕО)

31.05.2017  

Тулянцев: Полномочия Додона ограничиваются обеспечением консенсуса в провластных проектах

31.05.2017  

Партия Гимпу отказалась от своих назначенцев во власти

31.05.2017  

Кто оплатил участие Додона в Петербургском экономическом форуме (DOC)

31.05.2017  

В посольстве Молдовы в России открылось пять новых вакансий
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Додон отказался от проведения референдума о расширении своих полномочий ? (ВИДЕО)

Опубликовано : 01 июнь 2017 г. 23:35 | Просмотров: 1122 | Категория: Аналитика сети

Один из двух референдумов, объявленных партией Додона – о расширении полномочий Додона или об отставке Дорина Киртоакэ, будет отменен.

Сами инициаторы референдумов пока не объявляют об этом избирателям, несмотря на то, что сомнения относительно возможности их проведения достаточно обоснованы и законодательно подтверждены.

Если верить последним заявлениям фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева, референдум об отзыве примара Дорина Киртоакэ состоится в октябре либо ноябре текущего года. Заявление об этом сделал 30 мая глава фракции, секретарь президента Ион Чебан, объявивший также, что социалисты преднамеренно продолжают сбор подписей кишиневцев в пользу проведения референдума, даже если они уже и располагают необходимым количеством голосов.

В то же время, представители партии Додона ничего не говорят о том, что запланированная ими дата (октябрь-ноябрь) никак не соотносится с положениями закона о проведении референдума. Так, согласно ст.176 Кодекса о выборах, «местный референдум не может проводиться в течение 120 дней, предшествующих, и 120 дней, следующих за днем проведения на той же территории любого вида выборов или референдума, за исключением случаев их одновременного проведения». Соответственно, если намеченный президентским указом на 24 сентября консультативный референдум и будет иметь место, то референдум об отзыве Киртоакэ мог бы пройти не ранее 22 января 2018 года.

Очевидно, что настойчивость провести в октябре-ноябре референдум по отзыву Киртоакэ, которую публично демонстрируют представители партии Додона, может напрямую указывать на готовность их партийного лидера, президента Додона, в ближайшее отказаться от широко разрекламированной им идеи по проведению консультативного референдума по расширению его полномочий.

Согласно озвученной в марте инициативе Додона, назначенным им на 24 сентября консультативным референдумом планируется узнать мнение населения по следующим четырем вопросам:

«1. Поддерживаете ли Вы отмену Закона № 235 от 3 октября 2016 года о выпуске государственных облигаций во исполнение Министерством финансов платежных обязательств, вытекающих из государственных гарантий № 807 от 17 ноября 2014 года и № 101 от 1 апреля 2015 года (о покрытии украденного миллиарда)?
2. Поддерживаете ли Вы предоставление Президенту Республики Молдова дополнительных конституционных прав по роспуску нынешнего Парламента и организации досрочных парламентских выборов?
3. Поддерживаете ли Вы сокращение числа депутатов Парламента со 101 до 71?
4. Поддерживаете ли Вы изучение в образовательных учреждениях предмета «История Молдовы»?».


Код видео:

Похожие новости
АНАЛИТИКА СЕТИ
Додон отказался от проведения референдума о расширении своих полномочий ? (ВИДЕО)

Додон отказался от проведения референдума о расширении своих полномочий ? (ВИДЕО) ...

Просмотров: 1129
BTV: Tриумф использованного Додона (ВИДЕО)

BTV: Tриумф использованного Додона (ВИДЕО) ...

Просмотров: 6594
Carnegie Europe: Олигархическая Молдова

Carnegie Europe: Олигархическая Молдова ...

Просмотров: 4186
Ткачук: Все последние годы Додон выигрывал только договорные сражения

Ткачук: Все последние годы Додон выигрывал только договорные сражения ...

Просмотров: 7577
Марк Ткачук о «полезных идиотах» и «политических ассенизаторах»

Марк Ткачук о «полезных идиотах» и «политических ассенизаторах» ...

Просмотров: 5336
Аналитика Сети: Одномандатный Дука

Аналитика Сети: Одномандатный Дука ...

Просмотров: 2891


Omega Live Omega TV Omega Stream

Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE: Гражданский протест против сговора Додона и Плахотнюка. 14.05.2017

LIVE: Гражданский протест против сговора Додона и Плахотнюка. 14.05.2017

Просмотров: 2934
LIVE: Гражданский протест против изменения избирательной системы

LIVE: Гражданский протест против изменения избирательной системы

Просмотров: 2866
LIVE: Автопробег протеста против преступлений режима (ВИДЕО)

LIVE: Автопробег протеста против преступлений режима (ВИДЕО)

Просмотров: 2512
LIVE: «Гражданский форум» о реализации Соглашения с ЕС 22.02.2017

LIVE: «Гражданский форум» о реализации Соглашения с ЕС 22.02.2017

Просмотров: 2259
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
В Петербурге арестованы торговцы анаболиками из контролируемой Плахотнюком группировки

В Петербурге арестованы торговцы анаболиками из контролируемой Плахотнюком группировки

Просмотров: 29318
Лупу раскрыл секрет договоренностей с Додоном еще полгода назад (ВИДЕО)

Лупу раскрыл секрет договоренностей с Додоном еще полгода назад (ВИДЕО)

Просмотров: 26640
Министр юстиции устроил истерику на встрече с евродепутатами

Министр юстиции устроил истерику на встрече с евродепутатами

Просмотров: 18835
Арестованного за коррупцию и миллионные взятки примара Кишинева отпустили домой менее чем через сутки

Арестованного за коррупцию и миллионные взятки примара Кишинева отпустили домой менее чем через сутки

Просмотров: 15687
Вслед за Плахотнюком, о покушении на себя заявил и Додон

Вслед за Плахотнюком, о покушении на себя заявил и Додон

Просмотров: 15250
Додон повысил в должности очередного судью Плахотнюка

Додон повысил в должности очередного судью Плахотнюка

Просмотров: 14067
Основную часть своего «визита в Вашингтон» Плахотнюк провел в Майами (ФОТО)

Основную часть своего «визита в Вашингтон» Плахотнюк провел в Майами (ФОТО)

Просмотров: 13520
Прокуроры пытались ночью вскрыть квартиру адвоката Анны Урсаки под предлогом вручения повестки в прокуратуру

Прокуроры пытались ночью вскрыть квартиру адвоката Анны Урсаки под предлогом вручения повестки в прокуратуру

Просмотров: 13393
[email protected]
Банкротство правых идей в Молдове

Банкротство правых идей в Молдове

Просмотров: 2984
Молдова отметила очередную годовщину событий апреля 2009...
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 7341
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 8496
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 7515
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 7405
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
ВЛАСТЬ
Ренато Усатый объявил об акции «последний звонок для Плахотнюка» (ВИДЕО)

Ренато Усатый объявил об акции «последний звонок для Плахотнюка» (ВИДЕО)

31.05.2017  Тулянцев: Полномочия Додона ограничиваются обеспечением консенсуса в провластных проектах
31.05.2017  Партия Гимпу отказалась от своих назначенцев во власти
31.05.2017  Кто оплатил участие Додона в Петербургском экономическом форуме (DOC)
ЛЮДИ
Генсек Совета Европы поддержал обвиненного властями «в экстремизме» политзаключенного Григория Петренко

Генсек Совета Европы поддержал обвиненного властями «в экстремизме» политзаключенного Григория Петренко

23.05.2017  Бельчане показали, что верят Ренато Усатому больше, чем телеканалам Плахотнюка (ВИДЕО)
14.05.2017  Протестующие высмеяли Плахотнюка, у которого «горит зад» (ВИДЕО)
БИЗНЕС
Путешествовать самолетом можно недорого

Путешествовать самолетом можно недорого

23.04.2015  Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях
23.03.2015  Банки заработали на девальвации лея свыше одного миллиарда леев
КРИМИНАЛ
Прокуратура пытается выгородить из коррупционного скандала представителя партии Плахотнюка в Бельцах (DOC)

Прокуратура пытается выгородить из коррупционного скандала представителя партии Плахотнюка в Бельцах (DOC)

25.05.2017  Полностью обезглавлена мэрия Кишинева. Все руководство арестовано за коррупцию
05.05.2017  Масштабы контрабанды анаболиками из Молдовы шокировали российских полицейских (ВИДЕО)



Все права защищены. Копировние материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июнь 2017 (1)
Май 2017 (87)
Апрель 2017 (68)
Март 2017 (105)
Февраль 2017 (108)
Январь 2017 (94)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
Счетчик PR-CY.Rank