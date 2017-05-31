Чубашенко о Плахотнюке: Бандит – он и есть бандит! ...

Подчиненные олигарху Владимиру Плахотнюку госструктуры заблокировали по всей стране общественный транспорт с целью препятствовать приезду в Кишинев сторонников «Нашей партии» на протестную акцию «Последний звонок для провокатора Плахотнюка».

Об этом сообщил в соцсетях вице-председатель «Нашей партии» Дмитрий Чубашенко.

«Плахотнюк продолжает сходить с ума. По всей Молдове полиция, ANTA, другие структуры блокируют приезд сторонников "Нашей партии" в Кишинев на марш и митинг "Последний звонок для провокатора Плахотнюка"», - написал Чубашенко.

В этой связи он упомянул и целый ряд иностранных лоббистских компаний, нанятых Плахотнюком для улучшения своего имиджа. «Пламенный привет всем этим подестам, бэрсонам-мастеллерам, лейк рисерчам, имасам и прочим иностранным наемникам, пытающимся сделать из Плахотнюка конфетку. Не получится у вас ничего. Потому что черного кобеля не отмоешь добела. Бандит - он и есть бандит», - отметил Дмитрий Чубашенко.

«Представляю, в каком эпилептическом припадке будет биться Плахотнюк 11 июня!», - добавил он, имея в виду запланированный на 11 июня общенациональный протест против изменения избирательной системы, организованный по призыву представителей гражданского общества.

В пятницу, по призыву лидера «Нашей партии», мэра Бельц Ренато Усатого, в Кишиневе организована акция протеста «Последний звонок для Плахотнюка». Как было объявлено, эта акция станет подготовительной перед запланированной на 11 июня общенациональной протестной акцией, созванной гражданским обществом.