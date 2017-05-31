Основной виновник кражи миллиарда стал вице-спикером парламента ...

Бывший премьер-министр Юрий Лянкэ, вошедший в историю, как основной виновник кражи миллиарда долларов из банковской системы Молдовы, стал в пятницу вице-председателем парламента.

Предложенная спикером парламента Андрианом Канду кандидатура Лянкэ была поддержана 52 депутатами фракций Демпартии и Европейской народной партии.

Юрий Лянкэ является официальным автором первого пакета законов, который обеспечил кражу миллиарда долларов из финансово-банковской системы Молдовы. 25 сентября 2014 года Лянкэ утвердил семь законов «под ответственность правительства» незаконным решением через парламент. Именно этот пакет законов позволил начать процедуру вывода средств из «Банка де Економий», Unibank и Banca Socială.

После этого, в ноябре 2014 года, секретным распоряжением правительства Лянкэ, находящимся под спецуправление банкам Banca de Economii, Banca Sociala и UNIBANK были выделены кредиты на сумму около десяти миллиардов леев, под 0,1%, сроком на три месяца. В установленные сроки кредиты так и не были возвращены.

Деньги были выделены из валютного фонда НБМ с целью «обеспечения стабильности финансовой системы, в условиях опасности возникновения системного финансового кризиса». Впоследствии бывший глава Минфина Вячеслав Негруцэ заявил, что деньги разворовывались из валютных резервов Нацбанка, в то время как банки Шора были средством для вывода денег.

Юрий Лянкэ стал депутатом 30 ноября 2014 года по спискам ЛДПМ, а уже 25 февраля 2015 г. вышел из партии, делегировавшей его в парламент и с тех пор консолидированно голосует с контролируемым олигархом Владимиром Плахотнюком большинством депутатов.