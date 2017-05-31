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Плахотнюк обвинен в эскалации войны в Молдове (ФОТО)

Опубликовано : 02 июнь 2017 г. 17:33 | Просмотров: 290 | Категория: Страна

Массовая акция протеста «Последний звонок для Плахотнюка» прошла в пятницу перед офисом принадлежащей олигарху Владимиру Плахотнюку Демпартии.

Протест, в котором приняли участие боле полутора тысяч активистов и сторонников «Нашей партии», был организован после беспрецедентного решения властей Молдовы по нагнетанию отношений с Россией и высылке пяти сотрудников российской дипмиссии в Кишиневе.

Как заявил вице-председатель «Нашей партии» Илиан Кашу, «мы собрались тут, чтобы осудить безответственные, провокационные действия Плахотнюка по ухудшению отношений между Молдовой и Россией».

В свою очередь, другой вице-председатель партии Дмитрий Чубашенко отметил, что олигарху Владимиру Плахотнюку «мало того, что он захватил Молдову, мало того, что украл миллиард». «Он сейчас перешел к нагнетанию международной обстановки, он готов разрушить традиционно дружеские отношения с Россией только для того, чтобы сохранить свою власть. Сегодня Плахотнюк – не только воровство, коррупция и репрессии, это уже и война», - заявил Чубашенко.

Протестующие призвали президента Игоря Додона отказаться от сотрудничества с Плахотнюком и «вернуться к народу». «Мы очень сожалеем о том, что Плахотнюку во всех его грязных делах помогает президент Додон и Партия социалистов. Они должны опомниться и остановится. Они не должны помогать этому узурпатору, который оккупировал Молдову», - подчеркнул вэтой связи Чубашенко.

По мнению протестующих, антироссийский курс во внешней политике Молдовы проводится по прямым указаниям главаря антинародного правящего режима, олигарха Владимира Плахотнюка. Вместе с Плахотнюком действуют президент Молдовы Игорь Додон и его Партия социалистов, которые в собственных узкопартийных интересах помогают удержаться у власти криминальной власти.

В принятой по итогам акции Резолюции отмечается, что «антироссийский курс проводится по инициативе и под непосредственным руководством главы антинародного, воровского режима, захватившего Молдову - председателя Демократической партии, координатора правящей коалиции Владимира Плахотнюка». «Разрушая отношения Молдовы с Россией, Плахотнюк рассчитывает отвлечь внимание как граждан Молдовы, так и ее внешних партнеров, от собственных преступлений, от того, что именно он был главным бенефициаром кражи миллиарда, от развязанных им политических репрессий, от заказных уголовных дел против оппозиции, от разрушения правового государства и попрания демократии, - отмечается в резолюции.

Участники акции протеста также высказались категорически против изменения избирательной системы в Молдове, которую продвигает Демпартия при поддержке Партии социалистов.

«К сожалению, в одной «упряжке» с Плахотнюком оказались президент Игорь Додон и его Партия социалистов, - подчеркивается в резолюции. - Действуя вместе с Плахотнюком, в частности, в продвижении избирательной реформы, социалисты помогают сохранить существующий антинародный режим. Парадоксальным образом, избрание пророссийского президента обернулось консолидацией антироссийской власти и нагнетанием антироссийской истерии в Молдове».

Участники протеста «Нашей партии» потребовали от ДПМ и ПСРМ отказаться от авантюры по изменению системы выборов, отозвать свой совместный проект поправок к Кодексу о выборах, и обеспечить условия для проведения честных, справедливых, демократических выборов под международным контролем.

Манифестанты призвали всех граждан Молдовы выйти 11 июня на протест против антинародного режима Плахотнюка, который организуется гражданским обществом.​



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