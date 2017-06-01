Демпартия подтвердила популистский характер своей инициативы по изменению избирательной системы ...

Принадлежащая олигарху Владимиру Плахотнюку Демпартии легализовала политический туризм в парламенте, несмотря на проводимую уже несколько месяцев пропагандистскую кампанию по пресечению практики перехода депутатов из одной фракции в другую.

В пятницу, контролируемое большинство депутатов приняло изменения в Регламент парламента, согласно которым депутаты-перебежчики приравниваются в правах и полномочиях с фракциями, созданными по результатам парламентских выборов.

Законопроект был принят по инициативе депутатов, прошедших в парламент по спискам ЛДПМ и позднее вышедших из этой фракции.

Согласно новым изменениям, отныне сформированные из перебежчиков группы будут уравнены в правах с фракциями «для продвижения общих взглядов и целей». Теперь, для формирования новой структуры будет необходимо лишь соответствовать численному критерию: в группу должно будет войти не менее 5 человек. До сих пор, фракции могли быть конституированы из не менее чем 5 человек только в первые десять дней с момента конституирования парламента.

За инициативу, легализующую депутатов-перебежчиков, проголосовали только депутаты Демпартии и Европейской народной партии (ЕНП). В этот же день, представитель ЕНП Юрий Лянкэ был утвержден в качестве вице-спикера парламента. Лянкэ является одним из первых перебежчиков в нынешнем созыве парламента. После того, как 30 ноября 2014 года он стал депутатом по спискам ЛДПМ, в феврале 2015 года он уже покинул эту фракцию. Его позиция в парламенте, в основном, не отличается от позиции фракции ДПМ.

Примечательно, что поддержавшая этот законопроект Демпартия уже более полугода развернула пропагандистскую кампанию «по респонзабилизации политического класса», выступая за отзыв депутатов, покинувших свои партии. Этот тезис также стал основным в ходе продвижения инициативы олигарха Владимира Плахотнюка по изменению избирательной системы.