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Как власти запрещали перевозку людей в Кишинев на протест против Плахотнюка (ФОТО)

Опубликовано : 03 июнь 2017 г. 16:15 | Просмотров: 2192 | Категория: Власть

Власти подключили весь свой репрессивный аппарат по всей стране с целью препятствовать приезду людей на проведенную 2 июня в Кишиневе протестную акцию «Последний звонок для Плахотнюка».

В частности, были задействованы структуры полиции и ANTA (Национального агентства автотранспорта). Начиная с вечера 1 июня, всем местным автоперевозчикам, под угрозой лишения лицензии, было «настойчиво рекомендовано» отказаться от перевозки людей в Кишинев на объявленный лидером «Нашей партии» протест «Последний звонок для Плахотнюка».  

В Бельцах, власти запретили даже таксистам выезжать в Кишинев. Ниже, приведены переданные в агентство фотографии указаний, распространенных через диспетчеров одной из бельцких служб такси.

Подобные репрессивные меры были предприняты властями во время всех последних протестов против режима Плахотнюка. 14 мая, в день проведения Гражданского протеста против сговора Додона и Плахотнюка по изменению избирательной системы, власти запретили движение поездов местного значения. Такая мера была объяснена «неблагоприятными метеоусловиями», хотя движение международных поездов по этим же путям осталось неизменным.



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