Канду признал, что у ДПМ и партии Додона общие консультанты и «партнеры по развитию» (ВИДЕО)
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Единство во взглядах партий Плахотнюка и Додона было обеспечено требованием «партнеров по развитию».
Об этом 2 июня заявил родственник Плахотнюка, спикер парламента Андриан Канду, назвав это «компромиссом».
«Компромисс относительно голосования по изменению избирательной системы был компромиссом, затребованным партнерами по развитию, международными партнерами, которые настаивают на широком консенсусе при изменении избирательной системы», - отметил Канду, отвечая на вопрос о замеченном сотрудничестве между ДПМ и ПСРМ.
Канду не назвал «партнеров по развитию», рекомендациям которых в равной степени прислушиваются партии Додона и Плахотнюка.
Ранее уже сообщалось, что в результате сговора контролируемого олигархом Владимиром Плахотнюком и фактически возглавляемой президентом Игорем Додоном Партии социалистов, в нарушение всех процедур, 5 мая в первом чтении был утвержден законопроект Партии социалистов о переходе на смешанную избирательную систему.
Как представители Плахотнюка, так и сам Додон, заявили, что это явилось «компромиссом», несмотря на то, что по данным всех соцопросов, изменение избирательной системы не фигурирует среди приоритетов в обществе.
Видео: privesc.eu
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