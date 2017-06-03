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FLASH: При посадке в Кишиневе самолет румынской авиакомпании TAROM вышел за пределы взлетной полосы (ФОТО)

Опубликовано : 04 июнь 2017 г. 18:46 | Просмотров: 1158 | Категория: Страна

При посадке в аэропорту Кишинева, воздушное судно ATR-42-300, выполнявшее рейс Бухарест-Кишинев, вышло за пределы ВПП.

Самолет приземлился в Кишиневе в 18.12 по местному времени.

Молдавские авиационные власти пока ничего не сообщали об инциденте. Из сообщений пассажиров рейса RO 207 в социальных сетях, пострадавших нет.



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