FLASH: Кишиневский аэропорт закрыт для посадок после инцидента при посадке самолета TAROM (ФОТО)
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Все самолеты, направляющиеся в аэропорт Кишинева, перенаправляются на запасные аэродромы после инцидента при посадке самолета ATR-42-300, выполнявшего рейс Бухарест-Кишинев.
Уже отказано в посадке в аэропорту Кишиева самолетам, летевшим из Санкт-Петербурга, Рима, Ираклиона и Милана.
Молдавские авиационные власти пока ничего не сообщали о причинах закрытия аэропорта Кишинев на посадку, однако, известно, что такое решение было принято после того, как по неизвестным причинам выкатился за пределы ВПП самолет румынской авиакомпании TAROM ATR-42-300, выполнявший рейс Бухарест-Кишинев.
Самолет приземлился в Кишиневе в 18.12 по местному времени.
Из анонимных компетентных источников известно, что предварительно аэропорт закрыт на посадку на 1 час. В течение этого времени должно быть отбуксировано аварийное воздушное судно, выкатившееся за пределы полосы менее чем на 75 метров.
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|FLASH: Кишиневский аэропорт закрыт для посадок после инцидента при посадке самолета TAROM (ФОТО)