FLASH: Кишиневский аэропорт закрыт для посадок после инцидента при посадке самолета TAROM (ФОТО) ...

Все самолеты, направляющиеся в аэропорт Кишинева, перенаправляются на запасные аэродромы после инцидента при посадке самолета ATR-42-300, выполнявшего рейс Бухарест-Кишинев.

Уже отказано в посадке в аэропорту Кишиева самолетам, летевшим из Санкт-Петербурга, Рима, Ираклиона и Милана.

Молдавские авиационные власти пока ничего не сообщали о причинах закрытия аэропорта Кишинев на посадку, однако, известно, что такое решение было принято после того, как по неизвестным причинам выкатился за пределы ВПП самолет румынской авиакомпании TAROM ATR-42-300, выполнявший рейс Бухарест-Кишинев.

Самолет приземлился в Кишиневе в 18.12 по местному времени.

Из анонимных компетентных источников известно, что предварительно аэропорт закрыт на посадку на 1 час. В течение этого времени должно быть отбуксировано аварийное воздушное судно, выкатившееся за пределы полосы менее чем на 75 метров.