Аэропорт Кишинева вновь открыт для посадок после инцидента с самолетом TAROM
|
Закрытый более чем на час для посадок аэропорт Кишинева вновь начал принимать самолеты.
Часть перенаправленных на запасные аэродромы самолетов уже либо приземлилась, либо вновь направляются в Международный аэропорт Кишинева.
Воздушным суднам было отказано в посадке после инцидента, произошедшего при приземлении самолета ATR-42-300, выполнявшего рейс Бухарест-Кишинев.
Ранее уже сообщалось о том, что были перенаправлены на запасные аэродромы самолеты, летевшие из Санкт-Петербурга, Рима, Ираклиона и Милана.
Молдавские авиационные власти пока ничего не сообщали о причинах закрытия аэропорта Кишинев на посадку, однако, известно, что такое решение было принято после того, как по неизвестным причинам выкатился за пределы ВПП самолет румынской авиакомпании TAROM
ATR-42-300, выполнявший рейс Бухарест-Кишинев.
Самолет приземлился в Кишиневе в 18.12 по местному времени.
FLASH: Кишиневский аэропорт закрыт для посадок после инцидента при посадке самолета TAROM (ФОТО) ...Просмотров: 1612
Как власти запрещали перевозку людей в Кишинев на протест против Плахотнюка (ФОТО) ...Просмотров: 5943
Демпартия подтвердила популистский характер своей инициативы по изменению избирательной системы ...Просмотров: 1495
|19:24
|FLASH: Кишиневский аэропорт закрыт для посадок после инцидента при посадке самолета TAROM (ФОТО)