Аэропорт Кишинева вновь открыт для посадок после инцидента с самолетом TAROM ...

Закрытый более чем на час для посадок аэропорт Кишинева вновь начал принимать самолеты.

Часть перенаправленных на запасные аэродромы самолетов уже либо приземлилась, либо вновь направляются в Международный аэропорт Кишинева.

Воздушным суднам было отказано в посадке после инцидента, произошедшего при приземлении самолета ATR-42-300, выполнявшего рейс Бухарест-Кишинев.

Ранее уже сообщалось о том, что были перенаправлены на запасные аэродромы самолеты, летевшие из Санкт-Петербурга, Рима, Ираклиона и Милана.

Молдавские авиационные власти пока ничего не сообщали о причинах закрытия аэропорта Кишинев на посадку, однако, известно, что такое решение было принято после того, как по неизвестным причинам выкатился за пределы ВПП самолет румынской авиакомпании TAROM

ATR-42-300, выполнявший рейс Бухарест-Кишинев.

Самолет приземлился в Кишиневе в 18.12 по местному времени.