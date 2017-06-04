Руководство Генпрокуратуры обвиняется в возбуждении уголовных дел за взятки (ВИДЕО)
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Генпрокурор Харунжен, его заместитель Сербинов, а также прокурор по борьбе с коррупцией Морарь являются фигурантами преступной схемы по возбуждению заказных уголовных дел и в незаконном прекращении международного уголовного преследования.
Об этом говорится в фильме, основанном на документальных свидетелсьствах преступления, анонс которого представил лидер «Нашей партии», мэр Бельц Ренато Усатый.
Как сообщается в анонсе, в фильме представлены документальные подтверждения переписки, в которой указаны и суммы денег, направленные руководству Генпрокуратуры за возбуждение уголовных дел, а также роль организатора этой преступной схемы олигарха и лидера Демпартии Владимира Плахотнюка.
В соответствующей схеме также задействованы зам.главы полиции Георгий Кавкалюк, директор Службы информации и безопасности Михай Балан, а также врио главы Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью Виталий Бусуйок. .
Утверждается, что руководство правоохранительных структур, за отдельную мзду, входило в сговор с преступными элементами, лоббируя их интересы в таких международных структурах, как Интерпол.
Как сообщил Усатый, в понедельник вечером планируется демонстрация полной версии фильма, документально свидетельствующего о взяточничестве в руководстве правоохранительных структур и организации потока уголовных дел по заказу высшего политического руководства страны.
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