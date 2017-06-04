Ренато Усатый опубликовал доказательства преступных схем с участием высшего руководства Генпрокуратуры и спецслужб (ВИДЕО)

В Молдове действует организованная преступная группировка, специализирующаяся на возбуждении заказных уголовных дел на противников олигарха Владимира Плахотнюка, которая за деньги и в интересах преступников оказывает влияние на Интерпол и другие международные правоохранительные структуры.

Об этом говорится в документальном фильме «Молдова – территория беззакония», представленном лидером «Нашей партии», мэром Бельц Ренато Усатым.

Согласно представленным в фильме документальным свидетельствам, в организованную преступную группировку входили Генеральный прокурор Молдовы Эдуард Харунжен, его заместитель Игорь Сербинов, прокурор по борьбе с коррупцией Виорел Морарь, прокурор по борьбе с организованной преступностью Виталий Бусуйок, прокурор Игорь Демчучин, директор СИБ Михай Балан, глава полиции Георгий Кавкалюк. Указанные чиновники возбуждали уголовные преследования за десятки и сотни тысяч долларов. Кроме того, в сферу их услуг входила официальная переписка с Интерполом и другими международными структурами с целью прекращения международного преследования в отношении «черного банкира» Германа Горбунцова. Кроме того, также за взятки правоохранители возбуждали целый ряд уголовных дел в отношении Ренато Усатого, с целью выгораживания Горбунцова и прекращения его международного преследования.

Прокуроры и полицейские также координировали свои действия с преступниками, предоставляя им строго конфиденциальные документы Интерпола и служебной переписки с правоохранительными структурами других стран.

Из переписки координаторов этой преступной схемы – двоих российских предпринимателей следует, что всей этой схеме покровительствует олигарх и лидер правящей в Молдове Демпартии Владимир Плахотнюк.

Указывается, что целью организованной расправы с использованием правоохранительных органов является «зачистка» политического поля от неугодного властям мэра Бельц.

Кроме того, координаторы преступной схемы не скрывали, что в качестве оплаты за их работу, Плахотнюк пообещал им предоставить возможность заняться «рыбной темой» (отмыванием денег через Приднестровье.

Также, в фильме приводятся факты обеспечения, за деньги, договорного характера судебных приговоров в отношении Усатого по всем заказным политическим делам.

Генеральная прокуратура Молдовы пока никак не отреагировала на факты тягчайших преступлений со стороны высших должностных чинов прокуратуры, полиции и СИБа, а также олигарха и лидера правящей партии Владимира Плахотнюка.