Венецианская комиссия отвергла инициативу об изменении избирательной системы ...

Инициатива партий Додона и Плахотнюка об изменении избирательной системы расценена Венецианской комиссией Совета Европы, как «недопустимая».

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на проект решения Венецианской комиссии.

Как считают правовые эксперты этого органа Совета Европы, введение смешанной системы выборов выгодно правящей Демпартии, намеренной таким образом остаться у власти.

По данным агентства Reuters, эксперты Комиссии раскритиковали избирательную реформу за риски возникновения давления на избранных в одномандатных округах парламентариев со стороны политических и деловых кругов.

«В свете этих опасений и в виду недостатка значимой политической дискуссии и основополагающего консенсуса, которые необходимы для избирательной реформы, подобное фундаментальное изменение в сегодняшних политических условиях Молдавии является недопустимым», - цитирует агентство вывод комиссии.

Само решение Венецианской комиссии будет принято на заседании комиссии 16 июня.

Ранее уже сообщалось, что в результате сговора контролируемого олигархом Владимиром Плахотнюком и фактически возглавляемой президентом Игорем Додоном Партии социалистов, в нарушение всех процедур, 5 мая в первом чтении был утвержден законопроект Партии социалистов о переходе на смешанную избирательную систему.

Как представители Плахотнюка, так и сам Додон, заявили, что это явилось «компромиссом», несмотря на то, что по данным всех соцопросов, изменение избирательной системы не фигурирует среди приоритетов в обществе.