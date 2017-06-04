МЕНЮ
Twitter
﻿ 56
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

06.06.2017  

Венецианская комиссия отвергла инициативу об изменении избирательной системы

06.06.2017  

Ренато Усатый опубликовал доказательства преступных схем с участием высшего руководства Генпрокуратуры и спецслужб (ВИДЕО)

05.06.2017  

Руководство Генпрокуратуры обвиняется в возбуждении уголовных дел за взятки (ВИДЕО)

04.06.2017  

Аэропорт Кишинева вновь открыт для посадок после инцидента с самолетом TAROM

04.06.2017  

FLASH: Кишиневский аэропорт закрыт для посадок после инцидента при посадке самолета TAROM (ФОТО)

04.06.2017  

Общественники призывают на гражданский протест против сговора Додона и Плахотнюка (ВИДЕО)
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Венецианская комиссия отвергла инициативу об изменении избирательной системы

Опубликовано : 06 июнь 2017 г. 22:43 | Просмотров: 1475 | Категория: Власть

Инициатива партий Додона и Плахотнюка об изменении избирательной системы расценена Венецианской комиссией Совета Европы, как «недопустимая».

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на проект решения Венецианской комиссии.

Как считают правовые эксперты этого органа Совета Европы, введение смешанной системы выборов выгодно правящей Демпартии, намеренной таким образом остаться у власти.

По данным агентства Reuters, эксперты Комиссии раскритиковали избирательную реформу за риски возникновения давления на избранных в одномандатных округах парламентариев со стороны политических и деловых кругов.

«В свете этих опасений и в виду недостатка значимой политической дискуссии и основополагающего консенсуса, которые необходимы для избирательной реформы, подобное фундаментальное изменение в сегодняшних политических условиях Молдавии является недопустимым», - цитирует агентство вывод комиссии.

Само решение Венецианской комиссии будет принято на заседании комиссии 16 июня.

Ранее уже сообщалось, что в результате сговора контролируемого олигархом Владимиром Плахотнюком и фактически возглавляемой президентом Игорем Додоном Партии социалистов, в нарушение всех процедур, 5 мая в первом чтении был утвержден законопроект Партии социалистов о переходе на смешанную избирательную систему.

Как представители Плахотнюка, так и сам Додон, заявили, что это явилось «компромиссом», несмотря на то, что по данным всех соцопросов, изменение избирательной системы не фигурирует среди приоритетов в обществе.



Похожие новости
ВЛАСТЬ
Венецианская комиссия отвергла инициативу об изменении избирательной системы

Венецианская комиссия отвергла инициативу об изменении избирательной системы ...

Просмотров: 1472
Руководство Генпрокуратуры обвиняется в возбуждении уголовных дел за взятки (ВИДЕО)

Руководство Генпрокуратуры обвиняется в возбуждении уголовных дел за взятки (ВИДЕО) ...

Просмотров: 11699
Аэропорт Кишинева вновь открыт для посадок после инцидента с самолетом TAROM

Аэропорт Кишинева вновь открыт для посадок после инцидента с самолетом TAROM ...

Просмотров: 758
FLASH: Кишиневский аэропорт закрыт для посадок после инцидента при посадке самолета TAROM (ФОТО)

FLASH: Кишиневский аэропорт закрыт для посадок после инцидента при посадке самолета TAROM (ФОТО) ...

Просмотров: 5417
Канду признал, что у ДПМ и партии Додона общие консультанты и «партнеры по развитию» (ВИДЕО)

Канду признал, что у ДПМ и партии Додона общие консультанты и «партнеры по развитию» (ВИДЕО) ...

Просмотров: 3207
Как власти запрещали перевозку людей в Кишинев на протест против Плахотнюка (ФОТО)

Как власти запрещали перевозку людей в Кишинев на протест против Плахотнюка (ФОТО) ...

Просмотров: 7489


Omega Live Omega TV Omega Stream

Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // «Последний звонок» для Плахотнюка (ВИДЕО) 02.06.2017

LIVE // «Последний звонок» для Плахотнюка (ВИДЕО) 02.06.2017

Просмотров: 3306
LIVE: Гражданский протест против сговора Додона и Плахотнюка. 14.05.2017

LIVE: Гражданский протест против сговора Додона и Плахотнюка. 14.05.2017

Просмотров: 3002
LIVE: Гражданский протест против изменения избирательной системы

LIVE: Гражданский протест против изменения избирательной системы

Просмотров: 2932
LIVE: Автопробег протеста против преступлений режима (ВИДЕО)

LIVE: Автопробег протеста против преступлений режима (ВИДЕО)

Просмотров: 2558
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Лупу раскрыл секрет договоренностей с Додоном еще полгода назад (ВИДЕО)

Лупу раскрыл секрет договоренностей с Додоном еще полгода назад (ВИДЕО)

Просмотров: 26746
Министр юстиции устроил истерику на встрече с евродепутатами

Министр юстиции устроил истерику на встрече с евродепутатами

Просмотров: 19032
Арестованного за коррупцию и миллионные взятки примара Кишинева отпустили домой менее чем через сутки

Арестованного за коррупцию и миллионные взятки примара Кишинева отпустили домой менее чем через сутки

Просмотров: 15848
Вслед за Плахотнюком, о покушении на себя заявил и Додон

Вслед за Плахотнюком, о покушении на себя заявил и Додон

Просмотров: 15381
Додон повысил в должности очередного судью Плахотнюка

Додон повысил в должности очередного судью Плахотнюка

Просмотров: 14539
Основную часть своего «визита в Вашингтон» Плахотнюк провел в Майами (ФОТО)

Основную часть своего «визита в Вашингтон» Плахотнюк провел в Майами (ФОТО)

Просмотров: 13596
Прокуроры пытались ночью вскрыть квартиру адвоката Анны Урсаки под предлогом вручения повестки в прокуратуру

Прокуроры пытались ночью вскрыть квартиру адвоката Анны Урсаки под предлогом вручения повестки в прокуратуру

Просмотров: 13473
Протестующие высмеяли Плахотнюка, у которого «горит зад» (ВИДЕО)

Протестующие высмеяли Плахотнюка, у которого «горит зад» (ВИДЕО)

Просмотров: 12758
[email protected]
Банкротство правых идей в Молдове

Банкротство правых идей в Молдове

Просмотров: 3088
Молдова отметила очередную годовщину событий апреля 2009...
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 7438
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 8587
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 7581
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 7458
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
ВЛАСТЬ
Венецианская комиссия отвергла инициативу об изменении избирательной системы

Венецианская комиссия отвергла инициативу об изменении избирательной системы

05.06.2017  Руководство Генпрокуратуры обвиняется в возбуждении уголовных дел за взятки (ВИДЕО)
04.06.2017  Аэропорт Кишинева вновь открыт для посадок после инцидента с самолетом TAROM
04.06.2017  FLASH: Кишиневский аэропорт закрыт для посадок после инцидента при посадке самолета TAROM (ФОТО)
ЛЮДИ
Генсек Совета Европы поддержал обвиненного властями «в экстремизме» политзаключенного Григория Петренко

Генсек Совета Европы поддержал обвиненного властями «в экстремизме» политзаключенного Григория Петренко

23.05.2017  Бельчане показали, что верят Ренато Усатому больше, чем телеканалам Плахотнюка (ВИДЕО)
14.05.2017  Протестующие высмеяли Плахотнюка, у которого «горит зад» (ВИДЕО)
БИЗНЕС
Путешествовать самолетом можно недорого

Путешествовать самолетом можно недорого

23.04.2015  Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях
23.03.2015  Банки заработали на девальвации лея свыше одного миллиарда леев
КРИМИНАЛ
Ренато Усатый опубликовал доказательства преступных схем с участием высшего руководства Генпрокуратуры и спецслужб (ВИДЕО)

Ренато Усатый опубликовал доказательства преступных схем с участием высшего руководства Генпрокуратуры и спецслужб (ВИДЕО)

31.05.2017  Прокуратура пытается выгородить из коррупционного скандала представителя партии Плахотнюка в Бельцах (DOC)
25.05.2017  Полностью обезглавлена мэрия Кишинева. Все руководство арестовано за коррупцию



Все права защищены. Копировние материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июнь 2017 (16)
Май 2017 (87)
Апрель 2017 (68)
Март 2017 (105)
Февраль 2017 (108)
Январь 2017 (94)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
Счетчик PR-CY.Rank