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Евросоюз потребовал разъяснений от властей Молдовы после тайного введения новой энергетической схемы

Опубликовано : 08 июнь 2017 г. 13:41 | Просмотров: 2805 | Категория: Власть

Европейские структуры потребовали от Молдовы объясниться по поводу внезапного решения по отказу от поставок электроэнергии из Украины.

С требованием о разъяснениях обратились в Минэкономики секретарь Энергетического сообщества, Делегация Европейского союза в Республике Молдова и советник Верховного представителя ЕС по энергетической политике. Они передали молдавским властям совместное письмо, в котором требуют срочных объяснений относительно ситуации с поставками электроэнергии в Молдову.

Как указано в пресс-релизе Европейского энергетического сообщества (ЕЭС), в конце марта коммерческая структура с государственным капиталом «Energocom» стала победителем публичного тендера, организованного молдавскими компаниями в сфере поставок электроэнергии на правобережную Молдову.

Тогда, европейские структуры приветствовали проведение тендера, процедура которого  регулировалась положениями, разработанными секретариатом Энергетического сообщества и утвержденными Министерством экономики. Проведенный в конце марта тендер был выигран компанией «Energocom», заключившей годовой контракт на поставки в Молдову электроэнергии от украинской компании DTEK.

Несмотря на это, 6 июня Министерство экономики объявило о подписании нового договора о поставках электроэнергии с Молдавской ГРЭС, которая после проведенного тендера внезапно предложила цену $45 за Мгв ч, в то время как DTEK поставляет электроэнергию по цене  $50,2 за Мгв ч.

Минэкономики пока не объясняет, каким образом электроэнергия, выработанная МолдГРЭС за два месяца подешевела почти на $10 за Мгв ч, с момента представленной этой же компанией оферты на проведенном в марте тендере.

По мнению молдавских властей, смена контракта на поставки электроэнергии из Приднестровья является «шагом на пути к реинтеграции». В свою очередь, независимые эксперты заявляют о том, что поставляемая МолдГРЭС электроэнергия вырабатывается из газа, за который платят исключительно потребители правобережной Молдовы, в условиях, когда Приднестровье не платит  за потребляемый российский газ.



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