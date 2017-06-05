Додон отказался от еще одного своего обещания ...

Отказавшийся от своего публичного обещания не сотрудничать с Плахотнюком, занимающий должность президента Игорь Додон пересмотрел также и свое обещание отказаться от голосования за изменение избирательной системы в случае отрицательного заключения Венецианской комиссии.

В четверг, Додон практически повторил ранее сделанное олигархом Владимиром Плахотнюком заявление «о суверенном праве Молдовы пересматривать избирательную систему».

Додон заявил это после того, как накануне в агентстве Reuters появился фрагмент текста отрицательного заключения Венецианской комиссии по реформе избирательной системы.

«Если вы видели текст этого проекта заключения, там очень ясно написано о суверенном праве государства принимать решения и представлен ряд предложений и рекомендаций», - расценил Додон мнение Венецианской комиссии Совета Европы.

В этой связи он подчеркнул, что «никто извне не может нам, суверенному государству, указывать, что нам делать». «Если мы посчитаем этот проект корректным с политической точки зрения, а граждане и ждут утверждения этого или другого законопроекта, мы пойдем по этому пути», - уточнил Додон, несмотря на им же публично сделанные прямо противоположные заявления в этой связи.

Ранее уже сообщалось, что в результате сговора контролируемого олигархом Владимиром Плахотнюком и фактически возглавляемой президентом Игорем Додоном Партии социалистов, в нарушение всех процедур, 5 мая в первом чтении был утвержден законопроект Партии социалистов о переходе на смешанную избирательную систему. После этого, законопроект был направлен в Венецианскую комиссию Совета Европы на экспертизу.

Как представители Плахотнюка, так и сам Додон, заявили, что это явилось «компромиссом», несмотря на то, что по данным всех соцопросов, изменение избирательной системы не фигурирует среди приоритетов в обществе.