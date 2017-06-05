КСТР запретил показывать фильм-разоблачение о преступлениях прокуроров в интересах Плахотнюка ...

Контролируемый олигархом Владимиром Плахотнюком Координационный совет по телерадиовещанию «рекомендовал» местным телеканалам не допускать в эфир представленный Ренато Усатым фильм о деятельности организованной преступной группировки, специализирующейся на возбуждении заказных уголовных дел на противников олигарха Владимира Плахотнюка.

Такая «рекомендация» была озвучена на прошедшем в четверг заседании КСТР, посчитавшего «клеветой» раскрытие информации о том, что группировка, состоящая из представителей высшего руководства Генпрокуратуры, прокуратуры по борьбе с коррупцией, МВД и СИБ, за деньги и в интересах преступников оказывает влияние на Интерпол и другие международные правоохранительные структуры.

Согласно представленным в документальном фильме «Молдова – территория беззакония» свидетельствам, в организованную преступную группировку входили Генеральный прокурор Молдовы Эдуард Харунжен, его заместитель Игорь Сербинов, прокурор по борьбе с коррупцией Виорел Морарь, прокурор по борьбе с организованной преступностью Виталий Бусуйок, прокурор Игорь Демчучин, директор СИБ Михай Балан, глава полиции Георгий Кавкалюк.

Указанные чиновники возбуждали уголовные преследования за десятки и сотни тысяч долларов. Кроме того, в сферу их услуг входила официальная переписка с Интерполом и другими международными структурами с целью прекращения международного преследования в отношении «черного банкира» Германа Горбунцова. Кроме того, также за взятки правоохранители возбуждали целый ряд уголовных дел в отношении Ренато Усатого, с целью выгораживания Горбунцова и прекращения его международного преследования.

Прокуроры и полицейские также координировали свои действия с преступниками, предоставляя им строго конфиденциальные документы Интерпола и служебной переписки с правоохранительными структурами других стран.

Из переписки координаторов этой преступной схемы – двоих российских предпринимателей следует, что всей этой схеме покровительствует олигарх и лидер правящей в Молдове Демпартии Владимир Плахотнюк.

Кроме того, координаторы преступной схемы не скрывали, что в качестве оплаты за их работу, Плахотнюк пообещал им предоставить возможность заняться «рыбной темой» (отмыванием денег через Приднестровье.